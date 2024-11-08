Tepebaşı Belediyesi, Alınca Mahallesi’nde tarım arazisine kaçak olarak yapılan ve ‘Hobi Bahçesi’ adı altındaki imara aykırı yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan imara aykırı yapılaşmalara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Alınca Mahallesi 10892 ada 16 parselde yer alan tarım arazilerine izinsiz olarak olarak yapılan yapılara; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa istinaden, Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Toprak Koruma Kurulu tarafından alınan yıkım kararları doğrultusunda; belediye ekiplerince de gerekli tespitler yapılarak, 3194 Sayılı İmar Kanunu gereği kaçak yapıların yıkımına karar verildi. Yasal süreleri tamamlanan kaçak yapıların tahliye ve yıkımına, Tepebaşı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda başlandı.

Yıkım işlemleri Tepebaşı İlçe jandarma Komutanlığı unsurları ve jandarma asayiş komando bölüğü tarafından alınan güvenlik tedbirleri eşliğine ve bakanlık tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütülüyor.

“Yasal dayanağı olmayan hobi bahçelerine itibar etmeyin”

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, “Tarım Arazilerine ‘Hobi Bahçesi’ adı altında yapılan izinsiz, ruhsatsız, kontrolsüz yapılaşmalar pandemi sürecinde artmış olup, yeni bir İmar Barışı ile affa uğrayabilir beklentisi ile de hız kazanmıştır. İhtiyaçlar ve beklentiler kanunlara aykırı davranmaya gerekçe olmamalıdır. Vatandaşlarımızı hak kaybına uğrayarak mağduriyet yaşamamaları için, bu yasal dayanağı olmayan hobi bahçelerine itibar etmemeleri, yasalara uygun davranmaları konusunda yeniden uyarıyoruz” denildi.