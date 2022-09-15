Tepebaşı Belediyesi 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumunda Eko Şov Ritim Grubu ve Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri ile Özge Nur Altaş konseri, Eskişehirlilere şölen gibi bir akşam yaşattı.

Tepebaşı Belediyesi 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumunda Eko Şov Ritim Grubu ve Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri ile Özge Nur Altaş konseri, Eskişehirlilere şölen gibi bir akşam yaşattı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumunda düzenlenen etkinlikler hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede Eski Eti Fabrika alanında gerçekleştirilen programda ilk olarak Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu sahne aldı. Eko Şov, temizlik araç ve gereçleri ile yaptığı kendine has müziği ile sevilen şarkı ve marşları seslendirdi. Ardından Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisine geçildi. Dansçılar, pek çok yörenin dansını başarı ile icra ederken alanı dolduran kent sakinlerine görsel bir şölen sundu.

Programda son olarak sahne alan Özge Nur Altaş da orkestrası ile birlikte yerli ve yabancı şarkıları seslendirdi. Gecenin finali ise İzmir Marşı ile yapıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehirliler, İzmir Marşı’na ayağa kalkarak hep bir ağızdan eşlik etti. Eko Şov, Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Özge Nur Altaş, programı izleyen Eskişehirlilerden tam not aldı.