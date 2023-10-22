Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahalle sakini kadınlarının üretimine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesi, Eskişehirlilerin ilgisi eşliğinde sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesine katılan kırsal mahalle sakini kadınlar, ev ekonomilerine katkı sağlarken ürünlerinin tanıtımını yapmaktan da gurur duyuyor. Kızılinler’de ata tohumlarıyla kabak üretimi yapan kadınlar, ürünlerini Ürün Satış Noktasında satışa sunmaktan ve bu stantlarda ürünlerini tanıtmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtiyor. Kendi bahçe ve tarlalarında üretim yaparak Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktasında satış yapan Kızılinler Mahallesi’ndeki kadınlar, emeklerini kazanca dönüştürmenin keyfini yaşarken kendi mahallelerine özgü yetişen kabağı tanıtmanın da gururunu yaşıyor.

Kızılinler Mahallesinde aile boyu çiftçilikle uğraşan Emine Ünlüer, “Biz önceden de birçok ürün üretiyorduk. Ancak Kadın Üretici Ürün Satış Noktasına gitmeye başladığımızdan beri daha fazla üretim yapmaya başladık. Domates, biber, kabak, patlıcan, kavun, karpuz her şeyimizi ekiyoruz. Çilek de ekiyoruz. Allah razı olsun belediyemiz çilek de verdi. Ama bizim burası kabak ve patatese ağırlık verir. Kabağımız ata tohumu, büyük dedelerimizden gelmiş. Geçen yıl farklı bir tohum ektik. Hiç yapmadı. Biz bunlara ilk döllenmede çapa ile işaret koyarız ve tohum alırız. Bu kabak hem çok dayanıklıdır hem de bizim kabağımız kuru olur. Bu kabakları İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelip kabakları götürürler. Biz de Tepebaşı Belediyesi’nin Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’na götürüyoruz ve ilgi güzel oluyor. Orada talep de yüksek oluyor” dedi.

“Ahmet Başkanımızın arkamızda olması güvenimizi artırdı”

Tepebaşı Belediyesinin üreticiyi desteklemesinden memnun olduklarını kaydeden Ünlüer, “Ben mesela belediyenin üreticilere yönelik verdiği tüm eğitimlerine katıldım. Çok da faydalarını gördük. Ürünleri nasıl saklayacağımızı, neler yapabileceğimiz konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Onlar bize sağlıklı bir ürünü nasıl yetiştirebileceğimiz konusunda da bilgi veriyorlar. Biz bu desteklerden çok memnunuz. Köylerde ekimi kadınlar yapar. Erkekler sadece traktöre biner. Ama köyde toplantı olur, erkekler ben şu kadar kabak ürettim ben bu kadar kabak ürettim der. Ama aslında arkalarında biz varız. Bizim sesimiz çok fazla çıkmıyordu. Ama Tepebaşı Belediyesi’nin destekleri olduktan sonra kendimize güvenimiz geldi. Ahmet Ataç pazarlara gelir ve ihtiyacımız olup olmadığı sorar. Ben böyle olunca kendimi arkalı hissediyorum ve kendime güven geliyor daha çok üretmek istiyorum. Kendimize güvenimiz geldi” diye konuştu.

“Tepebaşı Belediyesinin arkamızda durmasının çok faydasını gördük”

Sevinç Serhan, “Ben evlendiğimden beri yani 28 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Daha önce bir şey bilmiyordum, eşimin ve kayınvalidemin destekleriyle öğrendim. Aile boyu çiftçiyiz. Biz burada daha çok kabak üretimi yapıyoruz. Hasattan sonra kabaklarımızı satışa hazırlıyoruz. Büyükşehirlere tırlarla yolluyoruz. Ben de Kadın Üretici Ürün Satış Noktasına götürüyorum ve orada satış yapıyorum. Tepebaşı Belediyesi’nin üreticiler için vermiş oldukları eğitimlere katılıyorum. Bu eğitimlerin çok faydasını gördüm. Aynı şekilde vermiş oldukları sıvı gübreyi de tarlamda kullandım ve çok memnun kaldım. Danışmanlık hizmeti de veriliyor ve ondan da yararlandım. Ürettiğimiz ürünlerinin saklama şekillerini de öğrendik ve kendimiz de uyguladık. Tepebaşı Belediyesinin arkamızda durmasının da çok faydasını gördük. Önceden ben arabamla ürünleri kapı kapı satmaya çalışıyordum. Kadın Üretici Ürün Satış Noktasında da sağ olsun Başkan Ahmet Ataç sayesinde çok güzel oldu. Orada ürünlerimizi stantlara koyuyoruz ve satışımızı yapıyoruz. Hatta bir öğrenci alışverişe geldiğinde çok mutlu oldu. Ata tohumu bulmanın GDO’lu olmayan ürün bulmaktan dolayı mutlu oldu. Bu sattığım ürünlerden de ailemin bütçesine katkı da sunuyorum” dedi.

“Destek almak bizi gururlandırıyor”

Nermin Gençtürk, “2 yıldır Kızılinler’de yaşıyorum. Eşim emekli olduktan sonra geldik. Daha önce de çiftçilik yapıyorduk ama sürekli burada durmuyorduk. Ama şimdi sürekli burada hem çiftçilik yapıyoruz hem de küçükbaş hayvancılık ile uğraşıyoruz. Kabak üretimi yaparken ata tohumu kullanıyoruz. Farklı bir tohum denedik ama bu kabaklar gibi olmadı. Belediyenin üreticileri desteklemesi de çok güzel. Önceden çiftçi hiçbir şekilde bu kadar desteklenmiyordu. Destek almak bizi gururlandırıyor ve teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

“Katma değerini artırmak için proje hazırlıyoruz”

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler ise konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Tepebaşı bölgesinde Eskişehir’in bir değeri olan kabak ile alakalı üretim yapan çiftçilerimizin yanındayız. İnşallah ilerleyen dönemlerde katma değeri yüksek ürün haline getirmek amacıyla projelerimiz var. 100 yıla yakın bir dönemdir balkabağı üretimi yapılıyor. Buradaki insanlar kabak üretimiyle alakalı her şeyin çok ince ayrıntısına kadar biliyor. Ayrılan tohumlar bir sonraki dönem kabakların daha verimli olmasını sağlıyor. Buradaki kabağın asıl farkı uzun kış dönemlerine dayanıklı olması. Ben Eskişehir’deki tüketicileri buradaki kabakları tercih etmeye davet ediyorum. Çünkü gerçekten çok dayanıklı kabaklar."