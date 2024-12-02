Tepebaşı Belediyesi’nin 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla kadın personele yönelik düzenlediği dart turnuvası başladı.

Tepebaşı Belediyesi, özel günler dolayısıyla düzenlediği anlamlı etkinliklere devam ediyor. Bu çerçevede, Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen dart turnuvası Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasında bulunan sergi salonunda başladı. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 38 kadının katılımı ile gerçekleşen turnuvanın final müsabakaları ise 5 Aralık Çarşamba günü oynanacak.