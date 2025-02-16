Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, tarım arazisine kaçak olarak yapılan ’Hobi Bahçesi’ adı altındaki yapıların yıkım işlemlerini sürdürüyor.

Alınca Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yasal süreci tamamlanan binalara ilişkin yıkım işlemi gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda başlayan kaçak yapıların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Kavacık, Karadere ve Alınca mahallelerindeki kaçak yapıların yıkımları devam ediyor.

Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Toprak Koruma Kurulu tarafından 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince; Alınca Mahallesi 10892 ada 16 parselde yer alan tarım arazilerine yapılan kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Alınan kararlar doğrultusunda; Tepebaşı Belediyesi ekiplerince de gerekli tespitler yapıldı. İncelemeler sonucunda 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince kaçak yapıların yıkımına karar verilerek çalışmalara başlandı.

"Vatandaşları yasalara uygun davranmaları konusunda uyarıyoruz"

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Tarım arazilerini korumak geleceğimizi korumaktır. Yasalara uygun yapı inşa etmek şehrimizin planlı gelişimi için çok önemlidir. Bu kapsamda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızı hak kaybına uğramaması ve mağduriyet yaşamamaları için yasal dayanağı olmayan hobi bahçelerine itibar etmemeleri, yasalara uygun davranmaları konusunda yeniden uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.