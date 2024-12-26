Tepebaşı Belediyesi’nin, işletmelerin kendini yenileyen ve geliştiren kuruluşlar olması amacıyla yürüttüğü Mavi Bayrak uygulaması devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağına üye olan Tepebaşı Belediyesi, Mavi Bayrak Uygulaması ile kalite ve hijyen konusunda kent halkına sağlıklı bir ortam sunmayı hedefliyor. Mavi Bayrak uygulaması kapsamında işletmeler; hijyen, kalite yönetimi, çevreci kriterlere uyum çerçevesinde tüketici haklarına saygı duyarak müşteri odaklı hizmet gerçekleştiriyor. Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik şartlarda hizmet sunan Tepebaşı Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl Tepebaşı Belediyesi önderliğinde oluşan denetim heyeti tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Bu kapsamda Mavi Bayraklı 7 işletmeye de rutin denetimler gerçekleştirildi. Yetkililer, bölge genelinde yapılan incelemeler sonucu Mavi Bayrak almaya hak kazanmış 34 işletmenin yer aldığını hatırlatarak, denetimlerin her ay düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtti.