Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği “Cumhuriyet Kupası” belediye müdürlükleri arası futbol turnuvası başladı.

Tepebaşı Belediyesi, özel günler dolayısıyla düzenlediği anlamlı etkinliklere devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından müdürlükler arası sevgi, saygı ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen futbol turnuvası da Esentepe Halı Sahası’nda başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Cumhuriyet Kupası” 7 takımın katılımı ile gerçekleşiyor. Üç maç ile başlayan turnuvada yarı final müsabakaları 6 Kasım, final müsabakası ise 8 Kasım tarihinde oynanacak. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada, final ile birlikte şampiyon takım da belirlenecek.