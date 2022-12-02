Tepebaşı Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü buluşmasında, belediye bünyesindeki özel bireyler bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü buluşmasında, belediye bünyesindeki özel bireyler bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği yoğun katılım ile gerçekleşti.

Geceye Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, engelli bireyler ve aileleri ile istihdam projesine destek olan firma yetkilileri katıldı.

“İyi ki yapmış, vesile olmuşuz”

Buluşmada söz alan EOSB Başkanı Nadir Küpeli istihdam projesinin önemine değinerek, “Sayın Başkanımız Ahmet Ağabeyimiz bizim çok yakınımız, ağabeyimiz olarak görüyoruz. Sağ olsun güler yüzü ile bize moral veriyor. Bize, özel bireylerimize ve Eskişehir’e verdiği katkılar için teşekkür ediyorum. Değerli özel kardeşlerimiz ve onlara iş imkanı sağlayan firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. 2018 yılında Ahmet Ağabey’den bir teklif geldi ve hemen kabul ettik. Bu kadar kutsal bir işte bizim de tuzumuz olması bizi çok mutlu etti. İyi ki yapmış, vesile olmuşuz. Biraz kötü bir gün geçirecek olsak, atölyemize giderek gençlerimizi görüyoruz. Onlarla konuştuğumuzda çok iyi oluyoruz. Bizim gençlerimiz, evlatlarımız gerçekten, ‘iyi bir insan nasıl olur?’ sorusuna cevap veriyor. Onları yetiştiren ailelerine de çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin yaptıkları ürünleri görünce, yaşadığımız gururu sizlerle paylaşıyoruz. Bu anlamlı günde sizlerle olmak çok güzel” dedi.

“Özel çocuklar 22 bin parçanın montajını yaptı”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da gecede yaptığı konuşma ile engelli bireylere destek olan herkese teşekkür etti. Başkan Ataç, “Sevgili Nadir ile birlikte amacımız bu projeyi Türkiye’deki sanayi bölgelerine yayabilmektir. Yavaş yavaş herkes anlayacak, bu işi yaptığınızda ‘iyi ki yapmışım’ diyorsunuz. Sevgili ailelerimiz hep yanımızda oldu. Sizlerle birlikte bu günlere adım adım geldik. Bu birlikteliği sağlamasaydık, bu güzellikler olmayacaktı. Diğer şehirleri düşünüyorum, böyle bir proje hiçbir şehirde yok. 2014’te Almanya’da gördüğümde, ‘Eskişehir’e döner dönmez montaj atölyesini açacağım’ demiştim. İlk olarak başlangıcımız ise 2011 yılında Gökkuşağı Kafe projesi ile olmuştu. İstihdam ettiğimiz çocuklarımızın içinde sınavları kazanarak memur olmayı başaranlar oldu. Bu muhteşem bir duygu, hobi değil istihdama dönük çalışmalar yapmaya karar verdik. Türkiye’de tek olan bu projemiz ile çocuklarımız, ailelerimiz, firmalarımız büyük bir aile olduk. Nadir Küpeli’yi çok severim ve 2018’de projemizi birlikte yapmayı önerdiğimde ikiletmedi bile. Binamızı hazırladı ve atölyemizi hayata geçirdik. Tepebaşı’nda engel yok. Özel çocuklarımız tarafından iki atölyemizde toplam 22 milyon adet parçanın montajı yapıldı. Bakın, imkan verildiğinde ne kadar güzel çalışıyorlar, başarılı oluyorlar. Onlara elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Engel yeter ki kalpte olmasın. Eskişehir’in böyle bir yönü var, insanımız güzel işlere önemli destekler veriyorlar ve başarıya ulaşıyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” sözlerini kullandı.

“İş yerinde çok güzel vakit geçiriyorum”

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde aldığı eğitimlerin ardından OSB’de iş gücüne katılan Gülşah Temizyürek adlı özel birey ise “Öncelikle herkese teşekkür ederim, özellikle Başkanım Ahmet Ataç’a çok teşekkür ederim. O bizim iyi ki yanımızda, Baycan ailesine de çok teşekkür ederim. İşe girmemde emeği olan herkese teşekkür ederim. İş yerinde çok güzel vakit geçiriyorum. Sabah erkenden uyanıp hazırlanıyorum. Kendi işimi kendim yapıyorum ve bunlar benim için çok önemli. İyi ki varsınız Başkanım, sizi çok seviyorum” diye konuştu.

“Kalbi engelsiz insanlara teşekkür ederim”

Kadir Özenler isimli özel birey babası da “Başkanımızın da her zaman dediği gibi, ‘Yeter ki engel kalplerde olmasın’. Başkanımız bu çocuklarımızı hapsoldukları evlerinden çıkardı, eğitti, yetiştirdi ve hayata karışmalarını sağladı. Biz çok mutsuzduk, umutlandık ve mutlu olduk. Nadir Başkanımız da elini taşın altına koydu ve çocuklarımıza iş alanları açıldı. Şu anda benim oğlum 2 yıldır Baycan fabrikasında çalışıyor. Destek veren tüm fabrikalara da teşekkür ediyorum. Bu güzel, kalbi engelsiz insanlara teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

“Kendi ayakları üstünde durmaları gurur verici”

Oğlu ile aynı yerde çalışan Zeynep Birdal adlı özel birey annesi ise “Oğlum Tepebaşı Belediyesi bünyesinde eğitim aldıktan sonra işe girdi ve Baycan’da birlikte çalışıyoruz. Başkanımız Ahmet Ataç’a ve işverenimiz Hakan Kılıç’a çok teşekkür ederim. Onların özveri ile çalışması, kendilerini ifade etmeleri, özgüven kazanmaları, kendi ayakları üstünde durmaları gurur verici. Oğlumla aynı bantta çalışıyoruz, kendine güveni çok arttı, çok mutluyum. Büyük bir zevkle işe gelip gidiyor” diye konuştu.

Etkinlikte özel bireyler ve aileleri, Tepebaşı Belediyesi, EOSB ve istihdam sağlayan firmalara teşekkürlerini iletti.