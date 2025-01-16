Tepebaşı Belediyesi tarafından “Net Sıfıra Doğru” temasıyla düzenlenen V. Enerji Günleri etkinliği, sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Etkinlikte, enerji verimliliği ilgili çalışmalar anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi temiz enerji konusundaki çalışmalarına devam ederken 5.’si Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliğinde düzenlenen Enerji Günleri etkinliği ile enerji konusu ele alındı.

Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen etkinlik, “Net Sıfıra Doğru” temasıyla enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaları, meslek odalarını, dernekler ve sanayi işletmelerini bir araya getirdi.

Etkinliğe Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, TMMOB EMO Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Şakar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, enerji sektöründen temsilciler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, “Bugün Enerji Günleri’nin 5’incisini düzenliyoruz. Biz net sıfıra doğru hedefinde sizlerin iş birliğini önemsiyoruz. Belediye olarak enerji verimliliğinin farkındayız. Birçok çalışmayı uzun süredir, sürdürülebilir olarak yapıyoruz” dedi.

“Yol haritası oluşturacağız”

EMO Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Şakar, “Bu yıl ki etkinliğimizin teması, eski sistem enerji, kaynaklarının oluşturduğu olumsuzlukları minimize ederek yenilebilir enerji kaynakları sayesinde karbon emisyonunu azaltıp net sıfıra doğru ulaşma hedefine odaklanmıştır. Bu etkinlik ile sürdürülebilir enerji çözümleri, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamaları konusunda önemli bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Net sıfır hedefi sadece politik bir söylemden ibaret değil. Bizce bu hedef aynı zamanda önce kendimizin sonra ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolunda atacağı somut adımları da beraberinde doğurmalıdır. Bugün burada toplanan firmalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sanayi temsilcileri olarak güçlü bir iş birliği ağı kurarak çevreyi korumak adına daha etkili bir yol haritası oluşturacağımıza gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Programda katılımcılar da merak ettikleri soruları uzmanlarına yöneltme şansı buldu. Etkinlik süresince sektör temsilcilerinin yer aldığı stantlar da vatandaşlardan ilgi gördü. Alanda açılan 16 farklı stantta sektör temsilcileri, ürün ve teknolojilerini tanıttı. Firmaların yetkilileri ve vatandaşlar, etkinlikte dolayı memnun olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.