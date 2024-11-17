Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliğinde ’Diyabete Karşı Sağlıklı Şehir Hareketi’ çerçevesinde panel gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile Dünya Diyabet Günü dolayısıyla ’Sağlıklı Kentte Öncü Diyabete Karşı Güçlü Tepebaşı’ sloganıyla diyabete dikkat çekmek amacıyla panel düzenlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirilen ’Diyabete Karşı Sağlıklı Şehir Hareketi’ konulu panele meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğe katılan çocukların yaptıkları resimler ve hazırladıkları notlar diyabet ağacına asıldı

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım ve Tabipler Odası Başkanı Dr. Nesrin Ekici’nin açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Aslı Turla Ünügür’ün yaptığı panele geçildi. Panelde Prof. Dr. Birgül Kırel, ’Tip 1 Diyabet’, Dr. Öğr. Üyesi A. Toygar Kalkan, ’Tip 2 Diyabet’, Uzm. Dyt. Bengisu Özer, ’Tip 1 Diyabette Beslenme’, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Uysal, ’Diyabetik Ayak’, Dr. Melis Danışman Sonkurt, ’Diyabetle Mücadelede Ruhsal Zorluklar’ ve Melek Kesikbaş ise ’Diyabette Yaşam Tecrübeleri’ konularında sunumlarını gerçekleştirdi. Etkinlikte katılımcılara yönelik çeşitli aktiviteler yapıldı. Etkinliğe katılan çocukların yaptıkları resimler ve hazırladıkları notlar ise diyabet ağacına asıldı.

Panel, konuşmacılara teşekkür belgesinin verilmesiyle sona erdi.