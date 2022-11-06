Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerin destekleri ile Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerin destekleri ile Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Çamlıca Mahallesi’nde faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde uzman personel tarafından titizlik ile hazırlanan yemekler, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor. Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde hazırlanan yemeklerden, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar da yararlanıyor.

Öğrencilere yemek desteği sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin, kentteki üniversite öğrencileri için “Gel beraber olsun” sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti de yeni dönemde devam ediyor. Aşevinde pişirilen yemeklerden, üniversite öğrencileri akşam yemeği olarak faydalanıyor. Geçtiğimiz dönem 20 binden fazla öğrencinin yararlandığı hizmet hafta içi her gün Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No: 2 adresinde sürdürülüyor.

Sabahları çorba ikramı yapılıyor

Öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde hafta içi her sabah 08.30-10.30 saatleri arasında gerçekleştirilen çorba ikramı da devam ediyor. “Yılmaz Büyükerşen Bulvarı No: 144” adresinde bulunan merkezde, Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde hazırlanan çorbalar, öğrencilere ikram ediliyor.

“Paylaşmanın huzurunu hep birlikte hissediyoruz”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nin önemli hizmetler verdiğini söyleyerek, "Biz Tepebaşı olarak büyük bir aileyiz. Aşevimizde işinde uzman ekibimizin, steril bir ortamda özenle hazırladığı yemekler halkımızın da desteği ile çok anlamlı bir paylaşıma dönüşüyor. Bu güzel yemeklerin ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahibi ve evden çıkamayan vatandaşlarımızın kapılarına kadar servis edilmesi, çok önemli bir hizmet. Öte yandan Ramazan aylarında da yine aşevimizde hazırlanan yemekler ile aynı sofrada yıllardır tüm ketimizde iftar yapıyoruz. Artık öğrencilerimizle de bereketi paylaşıyoruz ve bu ekonomik kriz ortamında önemli bir destek sağlıyoruz. Öğrenci kardeşlerimize, hayat pahalılığının bu denli hissedildiği bir ortamda ücretsiz akşam yemeği hizmeti ile adeta can suyu olduk diyebiliriz. Tüm bu güzel hizmetleri gerçekleştirmemizde, yardımsever Eskişehirlilerin çok büyük bir payı var. Paylaşmanın huzurunu hep birlikte hissediyoruz. Bugüne kadar bu güzel çalışmaların yapılmasına katkı veren tüm hemşehrilerime yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.