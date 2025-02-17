Tepebaşı Belediyesi’nin Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibi tarafından mahalle sakinlerine yönelik düzenlenen ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, doğal afetler anında nasıl hareket edileceği konusunda vatandaşlarını bilgilendirmeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğüne bağlı Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibince düzenlenen ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ sertifika programı, Yeni Bağlar ve Bahçelievler mahalleleri ile devam etti.

TAK Ekibinin uzman gönüllüleri tarafından verilen eğitimlerin ardından Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine, Yeni Bağlar Mahallesi Muhtarı Mine Türeli ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Sulbiye Bilen ile mahalle sakinleri katıldı.

Eğitimlerle; mahallelerde kriz anında toplumu sürükleyebilecek, liderlik edecek mahallesi hakkında bilinçli vatandaşlar yetiştirmenin hedeflendiğini ifade eden Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, mahallelerde oluşturulacak afet gönüllüsü ekipleri ile daha dirençli bir Tepebaşı’nın inşa edileceğini belirtti. Sertifika programı, katılımcılara belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekinilmesinin ardından sona erdi.