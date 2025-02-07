Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı, Tepebaşı’nda 96 noktayı Afet ve Acil Toplanma Alanı olarak belirledi.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Tepebaşı Belediyesi ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmaların ardından Tepebaşı ilçesinde bulunan 25 mahallede 96 noktayı Afet ve Acil Toplanma Alanı olarak belirledi. Deprem ve diğer muhtemel afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak adına belirlenen güvenli noktalara Tepebaşı Belediyesi tarafından da tabela yerleştirildi.

QR Kod okuma özelliğiyle kesin konum bilgisi

Muhtemel bir afet veya acil durumda vatandaşların bu noktalara yönelerek aileleriyle bir araya gelebilmeleri ve sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi adına belirlenen toplanma alanlarındaki bilgilendirici tabelalarda alanların enlem ve boylam bilgileri yer alıyor. Bilgilendirici tabelalar, akıllı telefonların QR kod okuma özelliğiyle de kesin konum bilgisinin paylaşılabilmesini de sağlıyor.

Mahallelerindeki toplanma alanlarının yerleriyle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, e-devlet ve AFAD mobil uygulaması üzerinden öğrenebiliyor.