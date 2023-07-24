Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde taramadan geçen çocuk sayısı 72 bin 206, tedavi gören çocuk sayısı ise 34 bin 311’e ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi’nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden biri olan Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Hiçbir ücret talep edilmeyen Türkiye’de dördüncü Eskişehir’de ilk olan merkez kısa sürede gerçekleştirdiği çalışma ile örnek gösterilen bir merkez haline geldi. Muayeneye gelen çocuklar tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor bir yandan da sağlıklı dişlere kavuşuyor. 4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi ve acil müdahale ve tedavi işlemleri bulunan merkezin, koruyucu hekimliğin ve sosyal belediyeciliğin bir araya geldiği merkezde, 2013 yılından bu yana 72 bin 206 çocuk taramadan geçerken 34 bin 311 çocuğun da tedavisi yapıldı. Ayrıca 3 bin 814 çocuğa 5 bin 271 kez psikolojik destek sunulurken 25 bin 489 çocuğa ise eğitim verildi.

“Ücretsiz hizmet verdiği için memnunum”

Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden yararlanan Nurhayat Özkara, “Çok güzel bir hizmet. Benim çocuğumun dişleri çok yamuktu. Buraya getirdim ve ilk tedaviyi burada yaptılar. Ben hizmetten memnun kaldım. Torunumu da ikinciye getirdim. Hem ücretsiz hem de düşük gelirli vatandaşa hizmet ettiği için çok memnunum” dedi.

“Tepebaşı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Diş tedavisi için Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni kullandığını söyleyen Cihan Dur, “Buradan çok memnunuz. Çocuğumuzun diş sağlığı için sürekli buraya geliyoruz. Burayı kuran Tepebaşı Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ona şükranlarımızı her zaman iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm ailelere tavsiye ediyorum”

Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ndeki hizmetten memnun olduğunu dile getiren Selma İnci Yücel, “Ben memnunum ikizlerimi getiriyorum. Gayet ilgililer. Çocuklara böyle imkan verdikleri için teşekkür ediyorum. Tüm ailelere de tavsiye ediyorum” dedi.

“Çok güzel bir ilgi var”

Tedavi için Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni sıkça kullandıklarını dile getiren Gül Cengiz, hizmetten memnun olduklarını söyledi. Ücretsiz tedavinin vatandaşların yararına olduğunu belirten “Çocuğumun dişi şişince geldim ve doktorlardan da hastaneden de çok memnun kaldım. Çok güzel de ilgi var. Bir belediyenin çocuklara ücretsiz böyle hizmet vermesi çok güzel. Özel hastane gibi. Sıra olmuyor, beklemiyorsun diğer devlet hastaneleri gibi. Ben çok memnun kaldım” ifadelerini kullandı.

“Böyle ücretsiz bir hizmeti ilk defa burada gördüm”

Başka bir vatandaş Nurten Aydıner ise, “Ben ilk defa geldim. Doktorlar çok ilgililer. Ücretsiz olarak böyle bir hizmet verilmesini de ilk defa burada gördüm. Çok memnun kaldım” diye konuştu.

“10 yıldır hizmet veriyor”

Eskişehir’de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren poliklinik hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sunulan hizmetler arasında tarama, 4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi ve acil müdahale ve tedavi işlemleri bulunan merkezin, koruyucu hekimliğin ve sosyal belediyeciliğin bir araya geldiği bir proje olduğunu kaydetti. Başkan Ataç, “Bu benim için en özel projelerimden biri. Bu merkezin kurulması aşamasında çok emek verdim. Bir diş hekimi olarak kendim nasıl bir ortamda çalışmak isterim diye düşünerek, değerli bir poliklinik oluşturduk. Bu merkez 10 yıldır hizmet veriyor ve 72 bini aşkın çocuğumuz buradan faydalandı. Burada esas amacımız koruyucu hekimliğin ön plana alınarak uygulanmasıdır. Çocuklarımızın merkezimizde ilk girdikleri yer eğitim salonumuzdur. Eğitim salonumuza Prof. Dr. Nusret Fişek’in adını verdik. Çünkü Nusret Hoca’nın 1961’de yaptığı sosyalizasyon yasasının temelinde koruyucu hekimlik var. Koruyucu hekimlik anlayışı, sağlık sistemi için önemli bir anlayıştır. Sağlık sistemi için tasarruflu bir yöntemdir. Önleyici ve koruyucu hekimlik maliyetleri, tedavi maliyetlerine göre daha düşüktür. Geçen yıl Sağlık Bakanlığı tarafından 0-12 yaş çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi maksadıyla Eskişehir’de pilot uygulama başlatıldı. Biz de Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde uyguladığımız koruyucu hekimlik anlayışımız ile sürece öncülük etmiş olduk. Bizler koruyucu hekimliğe çok değer veriyoruz. Polikliniğimizdeki sistem de tamamen koruyucu hekimlik üzerine kurulu” diye konuştu.