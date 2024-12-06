Tepebaşı Belediyesi bünyesinde görev alan gönüllü eğitmenler için Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gönüllü eğitmenlerin ve öğrencilerin katıldığı kutlamada gönüllülerin ve öğrencilerin hep birlikte eğlendiği etkinlik, eğlenceli görüntülere sahne oldu. Gönüllü gitar kursu ve bağlama kursu eğitmenleri tarafından yapılan müzik konserinin renk kattığı etkinlikte, gönüllü tango eğitmeni ve öğrencinin yaptığı dans gösterisi de katılımcılardan beğeni topladı.