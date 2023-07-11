Tepebaşı Belediyesi, dostane ilişkiler içerisinde olduğu Sinop Belediyesi ile imzalanan protokol neticesinde kardeş şehir oldu.

Tepebaşı Belediyesi, kentler ile kardeşlik ilişkileri kurarak sosyal ve kültürel konuların yanı sıra belediyecilik çalışmaları üzerine iş birlikleri geliştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ile bir araya gelerek kardeş şehir protokolünü imzaladı. İmzalanan kardeş şehir protokolü ile iki kent arasında karşılıklı iş birliği ve dayanışma sağlanacak.

“Yapacağımız çok güzel işler var”

Sinop Belediye Başkanı Ayhan’ın makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaşlığını yaşatan Sinop’a her geldiğimde daha da çok seviyorum. Hem kent güzel hem de içinde yaşayan insanları güzel. Arkadaşlarımızın bu kardeş şehir ilişkisini kurmaları ciddi bir memnuniyet verici. Bu iki güzel kentimizin birlikte yapabileceği çok güzel işler var. İmzaladığımız bu protokol hem Sinop halkına hem Eskişehir halkına hayırlı olsun. Yenilikler, güzellikler, esenlikler getirsin. Hemşerilerimizin yüzünün gülmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Bu protokol dosya içinde kalmayacak”

Sinop Belediye Başkanı Ayhan ise, “Belediye Meclislerimizce almış olduğumuz meclis kararlarıyla Sinop Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesi arasında bir kardeş şehir protokolü imzalıyoruz. Bu protokol bir dosyanın içerisinde kalacak bir protokol olmayacak; Sinop ile Tepebaşı arasındaki dostluğu, kardeşliği kültürel ve sosyal ilişkileri son derece geliştireceğine, iş birliğimizin her iki kentte de yaşayan insanların refahına katkı sağlayabileceğine inanıyorum” dedi.

Protokol imza törenine belediye başkan yardımcıları da katıldı.