Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi, 2024 yılında 19 bin 201 metrekarelik 8 yeni park alanını vatandaşların hizmetine sundu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan park düzenlemeleri, yenileme, yapım ve onarım çalışmaları kentin çehresini değiştiriyor. 2024 yılı da Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından verimli bir yıl olarak geride kaldı. Belediye ekipleri tarafından yıl boyunca yapılan çalışmalar ile 19 bin 201 metrekarelik 8 yeni park kente kazandırıldı. Öte yandan, 40 bin 653 metrekare alana sahip 16 adet park da yenilenerek kent halkının hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmalar neticesinde Tepebaşı ilçesindeki toplam park alanı da 2 milyon 437 bin 400 metrekareye ulaştı.

"Kişi başına düşen yeşil alan 12,2 metrekare"

İlçede gerçekleştirilen yeşil alan çalışmalarının başarıya ulaştığını belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Tepebaşı bölgemiz, bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan parklarımız ile ilgili aldığımız geri dönüşler çok olumlu. İnsanımız yeşil alanları seviyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. 2024’te 19 bin 201 metrekarelik 8 yeni parkı kent halkımızın hizmetine sunduk, 16 adet parkımızı da yeniledik. 2024 yılı sonu itibariyle kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 12,2 metrekareye ulaştı. Tepebaşı, kendine yakışır, şık ve çağdaş yeşil alanları ile iftihar edilen bir bölge oldu, bunun için çok mutluyum" diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde park yapım, onarım ve yenileme çalışmalarının aksatılmadan sürdürüleceğini açıkladı.