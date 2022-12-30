Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetleme çalışmalarını yılbaşı dolayısıyla yoğunlaştırdı. Ekipler, vatandaşların yılbaşı akşamını sağlıklı şekilde geçirebilmesi için bu sene de 7/24 mesai yapacak.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetleme çalışmalarını yılbaşı dolayısıyla yoğunlaştırdı. Ekipler, vatandaşların yılbaşı akşamını sağlıklı şekilde geçirebilmesi için bu sene de 7/24 mesai yapacak.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesi işyeri denetimlerini sıklaştırdı. Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan başta kuruyemiş, meyve ve tatlı satışı yapan iş yerlerinde ve marketlerde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. Denetimlerde; işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunlukları kontrol ediliyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak, karşılaşılacak herhangi bir olumsuzlukta 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattına ulaşılması gerektiği bildirildi. Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yılbaşı akşamını sağlıklı bir biçimde geçirmesi için her yılbaşında olduğu gibi bu sene de 7/24 mesai yapacak.