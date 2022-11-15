Tepebaşı Belediyesi ve Bulgaristan’ın Plovdiv iline bağlı Maritsa kenti, imzalanan iş birliği protokolü ile kardeş şehir oldu.

Tepebaşı Belediyesi ve Bulgaristan’ın Plovdiv iline bağlı Maritsa kenti, imzalanan iş birliği protokolü ile kardeş şehir oldu.

Tepebaşı Belediyesi, yurt içi ve dışında kurduğu ilişkiler ile yeni kardeş şehirler edinmeyi ve iş birlikleri geliştirmeyi sürdürüyor. Son olarak Bulgaristan’ın Plovdiv iline bağlı Maritsa kenti ile kardeş şehir protokolü imzalandı. Maritsa’da düzenlenen törende Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Maritsa Belediye Başkanı Dimitır İvanov bir araya geldi.

Maritsa’nın ilk kardeşlik antlaşması

İmza töreninde konuşan Maritsa Belediye Başkanı Dimitır İvanov, “Bu anlaşma bizim için ilk, Avrupa’nın çeşitli kentlerinden kardeş belediye teklifleri geliyor. İlk anlaşmayı Tepebaşı Belediyesi ile yapıyoruz” dedi. Başkan İvanov ayrıca başarılı projelerin, uygulamaların paylaşılmasının yanı sıra işletmelere yardımcı olmak için iki belediyedeki iş ortamını desteklemeyi ve tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

“Olumlu yansımalar olacağını düşünüyoruz”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da belediyeler arasında kurulan kardeşlik ilişkilerini önemli bulduğunu söyleyerek, ’’Bulgaristan ve Türkiye, uzun yıllar birlikte yaşamış ardından da komşuluk ilişkileri ile halkları her zaman birbirleriyle etkileşim içinde olmuş iki ülke. Bugün Maritsa ile kardeş şehir olduğumuz için de mutluyuz. Bu özel birliktelikten ötürü verimli bir iş birliği gelişeceğini umuyoruz. İki güzel kentin, iki güzel belediyenin kardeşliğini belgeleyerek bu beraberliğin, çok güzel şeyler getireceğine inanıyoruz. Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneğimiz, Bulgar-Türk İş Adamları Derneğimiz ile de iki kent arasındaki ticari ilişkilere de olumlu yansımalar olacağını düşünüyoruz. Sık sık buluşacağız ve önemli kararlar alacağız’’ dedi.

Başkan Ataç ayrıca Bulgar-Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ) ve Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin de (ERİAD) yaklaşık dört yıldır iki kent arasındaki iş birlikleri sayesinde kardeş şehir ilişkisi kurulduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol metnine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile Maritsa Belediye Başkanı Dimitır İvanov imza attı.

Filibe Başkonsolosu, Filibe Müftüsü ve BULTİŞ görüşmesi

Başkan Ataç ve Tepebaşı heyeti daha sonra Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli ve BULTİŞ Başkanı Kemal Karaman ile de bir araya geldi. Buluşmalarda Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin çalışma ve projelerine ilişkin bilgiler aktardı. Ev sahipleri de Başkan Ataç’ı çalışmalarından dolayı kutlarken, kurduğu kardeş şehir ilişkilerinden dolayı da memnuniyetlerini ifade etti.