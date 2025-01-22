Eskişehir’de üretime ve üreticiye destek olmaya devam eden Tepebaşı Belediyesi, 2024 yılında da sürdürülebilir ve verimli üretim için çiftçilere desteklerini sürdürdü.

Tepebaşı bölgesinde üretim yapan çiftçileri desteklemek amacıyla çalışmalarına devam eden Tepebaşı Belediyesi, ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ çerçevesinde 2024’te de üreticinin ve emeğin yanında oldu. Hijyen ve teknoloji açısından 1’inci sınıf hizmet veren Sakintepe Soğuk Hava Deposu sayesinde üreticilerin büyük emeklerle ürettiği ürünler, serbest piyasa şartlarındaki fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmedi. Tepebaşı ve komşu bölgelerden gelerek yılın 12 ayı üretim yapan üreticiler, soğuk hava deposunu kullandı. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza etti. Tesiste, 2024 yılında 2 bin 330 ton yaş sebze ve meyve muhafaza edildi. Ayrıca Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile kurulan GES sistemi ile 2024 yılında 169,72 MWh elektrik üretilerek 80,6 ton karbondioksit salınımının önüne geçildi. Merkez GES ile kendi elektrik ihtiyacını karşılarken 72,9 MWh ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi üretti.

Çiftçilere erken müdahale önerilerinde bulunuldu

2022 yılında BEBKA desteği ile Eskişehir’de ilk kez kurulan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri ile hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda çiftçiye hizmet verildi. 477 bin 769 dekar alanı kapsayan ve 5 farklı mahalleye kurulan istasyonlardan veriler analiz edilerek üreticilere daha planlı ve verimli üretim imkanı sundu. 2024 yılında bin 496 çiftçiye 8 farklı türde önceden tahminleyip mücadele önerilerinde bulunuldu.

Üretimde kadının emeği görünür kılındı

Kadın üreticileri desteklemek amacıyla eğitimler verilirken, 100 kadın yerel üreticinin sürekli takibi gerçekleştirildi. Bitkisel üretim yapan kadınlar, aldıkları destekle üretim alanlarını yüzde 50 artırmayı başardı. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde kadının emeğinin görünür olması ekonomideki varlığının sürdürülebilirliği amacıyla farkındalık çalışması yapıldı. Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda bulunan üretici kadınlara ve Sakintepe bölgesinde seracılık yapan üretici kadın üreticilere bereketi simgeleyen plaket takdimi yapıldı.

Süt toplama merkezlerinde günlük 4 ton süt toplanıyor

Kavacık, Uludere ve Atalantekke mahallelerinde Tepebaşı Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen süt toplama merkezlerinde, üreticinin emeği kazanca dönüştü. Merkezde günlük ortalama 4 ton süt toplandığı açıklandı. Eskişehirlilere şehir hayatı içinde tarımsal üretim imkanı sunan Esentepe Mahalle Bahçesi uygulamasıyla 2024 yılında 116 mahalle sakini sebze ve meyve yetiştirme imkanı buldu.

Bal kabağı panayırına yoğun katılım gösterildi

Kızılinler’in ata tohumundan üretilen meşhur bal kabağının tanıtılması amacıyla 2024 yılında ikincisi düzenlenen Kızılinler Bal Kabağı Panayırı da yoğun katılımla gerçekleşti. 80 üreticinin yer aldığı panayıra bin 500 kişi katıldı.

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü çerçevesinde ’Üretimin Gücü Kadınların Gücü’ sloganıyla düzenlenen 1. Eskişehir Kadın Kooperatifleri Şenliği’ne 13 farklı Kadın Kooperatifi katıldı. Hanımeli Sokak’ta gerçekleşen şenlikte kooperatif üyeleri başarı hikayelerini ve deneyimlerini paylaştı.

Çeşitli konularda üreticilere eğitim verildi

Sürdürülebilir ve verimli üretim için meyve bahçesi tesisi ve budama konulu eğitim düzenlendi. Eğitim programına 95 üretici katılım sağladı. Gerçekleştirilen eğitimde meyve bahçesi tesisi, budama teknikleri ve erken uyarı sistemi konularında bilgilendirmede bulunuldu.

"Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanındayız"

Üretimi ve üreticiyi her alanda desteklerini belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Kalkınma, kırsaldan başlar. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak bu alanda da öncü işler yaptık. Kırsalda üreticilik yapan özellikle kadınların desteklenmesini önemsiyorum. Bizim üreticimiz, gerekli destekler sağlandığında en iyisini ortaya koyabilecek yeterliliğe sahiptir. Hayvancılık, tarım gibi alanlara yapılacak desteklerin karşılığı muhakkak üretim olacaktır. Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanındayız. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda üreticimize desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.