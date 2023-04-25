Tepebaşı Belediyesi, seralarında ürettiği on binlerce çiçek ile kent genelinde rengarenk bir görüntü oluşturmayı sürdürüyor. Çiçek üretimine yaz-kış devam edilirken, seralarda yetişen yıllık ortalama 200 bin çiçek, Tepebaşı’nın görünümüne güzellik katıyor.

Tepebaşı Belediyesi, seralarında yetiştirdiği çiçekler ile ilçenin dört bir yanını süslemeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan seralarında yetiştirilen çiçekler, ilçenin dört bir yanını renklendiriyor. 75 dönümlük arazi üzerinde kurulu bulunan seralarda ve fidanlık alanda, bitkilerin bakımının yanı sıra mevsimlik çiçek üretimi de gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Belediyesi, kendi kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerde binlerce yazlık ve kışlık çiçek üretirken; bu çiçekler, Tepebaşı’nın çiçeklendirilmesinde büyük rol oynuyor. Serada yetiştirilen çiçekler, bitkiler ve çeşitli ağaçlar sayesinde Tepebaşı’nın parkları, sokakları, refüjleri rengarenk bir görünüm kazanıyor. Seralarda üretilen Çin karanfili, petunya, aslanağzı, alisyum, top kadife, ipek çiçeği, sardunya, gaillardia, margarit papatyası, ekinezya, ateş çiçeği, zinnea ve calendula türlerinden çiçeklerin ekimi, belediye ekiplerince sürdürülüyor.

Vatandaşlar da kent genelinde gerçekleştirilen çiçeklendirme çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirtiyor.