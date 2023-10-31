Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik yangın eğitimi düzenlendi. Personel, eğitim çalışmasının ardından gerçekleştirilen tatbikatta yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.

Tepebaşı Belediyesi personeli için 7126 sayılı sivil savunma kanununun ek 9. maddesi çerçevesinde Yangın Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirildi.

Destek Hizmetler Müdürlüğü Sivil Savunma Amirliği tarafından organize edilen eğitim, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü personeli tarafından düzenlendi. Tepebaşı Belediyesi acil durum ekiplerinin katıldığı eğitimde teorik bilgilerin ardından tatbikat yapıldı. Yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, itfaiye ile iş birliği gibi konuların ele alındığı eğitimde personel, alınan önlemler çerçevesinde yangına müdahale pratiği yaptı.

Yetkililer ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekliliklerin titizlikle uygulanarak, bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.