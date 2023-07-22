Tepebaşı Belediyesi personeline yönelik LÖSEV farkındalık eğitimi düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi, çalışanlarına yönelik bilgilendirici faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Spor İşleri Müdürlüğü personeline LÖSEV farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri ve Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen eğitim, LÖSEV Halkla İlişkiler Yönetmeni Yasemin Durukan ve LÖSEV Eskişehir Aktif İletişim Sorumlusu Gizem Arslan tarafından verildi. Eğitimde, kanser hastalığı hakkında, kanserle mücadele edenlere ve ailelerine nasıl destek olunması konusunda, LÖSEV’in gönüllülük çalışmaları hakkında, nasıl gönüllü olunabileceği ve gönüllülerin neler yapabildiği konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitim, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile sona erdi.