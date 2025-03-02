Tepebaşı Belediyesi personelinden oluşturulan acil durum ekiplerine, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelikleri kapsamında ilk yardım eğitimi verildi.

Tepebaşı Belediyesi İş Güvenliği Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen eğitim programları devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi personelinden oluşturulan acil durum ekiplerine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelikleri kapsamında Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri Hilal Güzel, Saliha Tuğçe Kağnıcıoğlu ve Alperen Baykal tarafından ilk yardım eğitimi verildi. Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde personele, ilk yardımın nasıl yapılacağı, hangi durumlarda müdahale edilmesi gerektiği, ani kalp durmalarında kritik müdahaleyi gerçekleştirmeye yönelik geliştirilmiş elektro şok cihazı olan OED’nin nasıl kullanılacağına yönelik bilgi verildi. Eğitimlere katılan personel, adlığı bilgilerin ardından modeller üzerinde ilk yardım tekniklerini uygulayarak pratik yapma şansı da buldu.

Personel, eğitim çalışmalarının ardından sınavda başarılı olması halinde "İlk Yardım Kartı" sahibi olacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının titizlikle devam edeceği bilgisini de verdi.