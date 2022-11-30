Tepebaşı Belediyesi personeli için düzenlenen eğitimde, iletişim becerileri konusu detayları ile aktarıldı.

Tepebaşı Belediyesi personeli için düzenlenen eğitimde, iletişim becerileri konusu detayları ile aktarıldı.

Tepebaşı Belediyesi vatandaş memnuniyeti ve üst düzey hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürürken, personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Son olarak belediye personeli için doğru iletişim yöntemlerini aktarmak amacı ile iletişim becerileri konulu eğitim düzenlendi. Belediye Meclis salonu ve Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşen eğitime merkez bina ve zabıta personelleri katıldı. Tepebaşı Belediyesi psikoloğu Nurkan Karasu’nun gerçekleştirdiği eğitimde iletişimin temel kuralları, beden dili hareketleri ve anlamları, etkili iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar ve iletişimde yapılan temel hatalar gibi önemli konular ele alındı.

Eğitime katılan personel de merak ettiği hususlarda sorularını yöneltme şansı buldu.