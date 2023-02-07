Tepebaşı Belediye Meclis Üyeleri, Şubat ayı meclis toplantılarında alacakları oturum ücretlerini deprem bölgesindeki vatandaşlara bağışlama kararı aldı.

Tepebaşı Belediye Meclis Üyeleri, Şubat ayı meclis toplantılarında alacakları oturum ücretlerini deprem bölgesindeki vatandaşlara bağışlama kararı aldı.

Tepebaşı Belediye Şubat Ayı Meclis Toplantıları, 2’inci Birleşim 1’inci Oturumu, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce meclis üyeleri merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ile büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden dolayı acı bir güne başladıklarını belirterek hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

“Sahada görev yapan tüm ekiplere Allah güç versin”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı en büyük deprem. Sabahın ilk saatlerinden itibaren AFAD ile koordineli olarak bir deprem konvoyu hazırladık. Onları yolcu ettik. Gaziantep’in İslahiye ilçesine doğru yola çıktılar. Sahada görev yapan tüm ekiplere Allah güç versin Allah hepimizin yardımcımız olsun” dedi.

Öte yandan CHP, AK Parti, İyi Parti ve MHP Meclis Üyeleri Şubat ayı meclis toplantılarında alacakları meclis oturum ücretlerini depremzedelere bağışlama kararı alarak birlik ve beraberlik örneği gösterdi.