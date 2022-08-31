Tepebaşı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ek protokolü ile üçüncü 6 Ay ücret zammı yeniden düzenlenirken, protokol ile daimi işçilerin günlük çıplak ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ek protokolü ile üçüncü 6 Ay ücret zammı yeniden düzenlenirken, protokol ile daimi işçilerin günlük çıplak ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Emekçilerin haklarında iyileştirmeler yapmaya devam eden Tepebaşı belediyesi bu çerçevede, Belediye-İş Sendikası ile imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi ek protokolü ile daimi işçilerin günlük ücretlerinde yüzde 50’lik artışa gitti. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Belediye-İş Şube Başkanı Kemal Azak, belediye başkan yardımcıları, sendika temsilcileri ve çalışanlar katıldı.

“Gönül istiyor daha fazla imkân verelim”

Törende bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Bugün bir toplu sözleşme için bir aradayız. Güzel bir sözleşme, gönül daha fazla vermek istiyor elbette. Ancak ülke öyle bir noktaya geldi ki yoksulluk sınırı 22 bin lira. Türkiye’de kaç bin kişi 22 bin TL aylık alıyor? Bugün sözleşme ile 15 bin TL de para versen yine yeterli değil çünkü yarın ne olacağı ne ile karşılaşacağımız belli değil. Yarının hiçbir garantisi yok. Biz 20-22 yıldır beraberiz, daimi işçilerimizin arasında 1999 yılından beri bir arada olduklarımız var. Biz bu belediyenin hem patronu hem çalışanıyız. Başkanından müdürüne, başkan yardımcısına kadar eğer böyle bir ortak düşünce oluşmuşsa, burada bir sıkıntı yok demektir. Gönül istiyor daha fazla imkân verelim, çalışanlarımız daha rahat yaşasın ve işe gelirken mutlu olsunlar, iş barışı olsun. Bu yapılanlar tamamen işçimizin, çalışanımızın güvencesidir. Bu şehirde beraber yaşıyoruz. Sizin yüzünüz gülerse, bizim de yüzümüz güler. Bugüne kadar hiçbir çalışanımızı üzmeden buraya kadar geldik, bundan sonra da böyle olacak. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra işçilerin günlük çıplak ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılmasını kapsayan ve 15.07.2022 ile 14.01.2023 arası 6 aylık dönemi kapsayan ek protokol metni, işçilerin alkışları eşliğinde imza altına alındı.