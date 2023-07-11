Eskişehir’de avlanırken elektrik akımına kapılan bir atmacanın yanarak tarlaya düşmesiyle çıkan yangınla ilgili Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı.

Tepebaşı İlçesi Çukurhisar Mahallesi’nde dün çıkan yangınla ilgili Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Avlanmak için güvercine saldırdığı esnada tarlanın üzerinden geçen elektrik hattında akıma kapıldığı tahmin edilen bir atmacanın, yanarak tarlaya düşmesi sonucu çıkan yangın büyük maddi hasara neden oldu. Hububat tarlalarında hızla yayılan yangın yan yana bulunan 8 tarlada yaklaşık 60 dönüm ekili alana zarar verdi.

Dün meydana gelen yangınla ilgili Tepebaşı İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert ve ekibi tarafından inceleme başlatıldı. Yangının meydana geldiği alana giden İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert ve ekibi, hasar tespit çalışması yaptı. Tepebaşı İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert, “Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin devamı için imkânlar dâhilinde vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için çalışacağız” dedi.