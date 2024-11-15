Tepebaşı İklim İzcileri Programına katılan minik izciler bu kez 6 günlük kamp deneyimi yaşadı. Kampta birçok etkinliğin yanı sıra yemin töreni de düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim İzcileri Programı kapsamında, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan “İklim İzcileri” programı sürüyor.

Çocukların ara tatilini daha verimli biçimde geçirebilmesi adına 9-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen kamp programı da renkli görüntülere sahne olarak tamamlandı. Tepebaşı Belediyesi Keskin Deneyimli Kafede gerçekleşen kampta çocuklar, önceki eğitimlerde öğrendikleri bilgileri doğada deneyimleme fırsatı buldu.

Geçtiğimiz yıllardan itibaren programa devam eden öğrencilerin yanı sıra yeni öğrenciler ile birlikte 9-15 yaş arası 65 izci kampa katılım sağladı. Dolu dolu geçen kamp programında; izci düğümleri, izci marş ve şarkıları, telsiz istasyonunun öğretildiği istasyon çalışmaları, oyunlar, kamp ateşi faaliyetleri ve doğa yürüyüşleri gerçekleştirildi. Minik izciler, kamp programı kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 86’ncı ölüm yıl dönümünde yaptıkları çalışmalar ile anarak Atatürk köşesi de hazırladı.

Yemin töreni düzenlendi

Ayrıca 23 çocuk düzenlenen yemin töreni ile kamp alanında izcilik yeminlerini etti. Kamp alanını ziyaret ederek izci yemin törenini izleyen Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da bir gelenek olarak yemin eden öğrencilerin ensesinden su döktü ve öğrencilere belgelerini takdim etti.

Burada konuşan Yalnızoğlu, “Biliyorsunuz, izcilik uygulama ile öğrenilebilen bir kültür. O yüzden de bu kamp sürecini yaşamanız çok önemliydi. Başkanımız Ahmet Ataç’a güvenerek çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Yeni dönem hayırlı olsun” diye konuştu.

Programa katılan minik izciler de “Önceden çok cesaretli değildim ve biraz utangaçtım. İzcilik bu utangaçlığımın geçmesinde çok önemli bir yer tuttu. Ayrıca bu kampta doğa becerilerimizi kazandık. İlk kez tek başımıza odun kestik. İzcilik bizler için çok güzel. Birlikte vakit geçirmek, yeni şeyler öğrenmek demek. Çok eğlenceli bir kulüp gibi. Yeni insanlar ile tanışmak, ateş dansları, veda valsi gibi birçok keyifli etkinlik gerçekleştirdik” sözlerini kullandılar.