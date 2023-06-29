Tepebaşı Belediyesi, başta ana hizmet binası olmak üzere ilçe genelinde bulunan birçok biriminde Güneş Enerji Sistemi kurarak temiz enerji üretmeye devam ederken çevrenin korunmasına da önemli katkılar sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, bünyesindeki güneş enerji santralleri ile bugüne kadar yüz binlerce kWh enerji elde ederken, emisyon azalımı da elde ederek çevreye büyük katkılar sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi, başta ana hizmet binası olmak üzere birçok birimine kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile sürdürülebilir belediyecilik ve çevre politikalarına sağladığı uyum ile yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, GES sistemini kurduğu 4 hizmet binasıyla hem enerjiden tasarruf sağlıyor hem de karbon salınımını azaltarak çevreyi koruyor. Kurulan GES ile bugüne kadar 2 bin 727,72 MWh elektrik üreterek bin 925 ton karbon salınımının önüne geçti.

Temiz enerji üretimi ile çevre korunuyor

Kurulduğu günden bugüne ana hizmet binasındaki 95 kWe gücündeki GES’den bin 289,36 MWh elektrik üretilirken 870 ton karbon salınımı önlendi. Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’ndeki 20 kWe gücündeki GES’den bugüne kadar 162,66 MWh elektrik üretilirken 126 ton karbon salınımı engellendi.

Tepebaşı Belediyesi’nin yürüttüğü Akıllı Kentsel Dönüşüm Modeli olan REMOURBAN Projesi çerçevesinde Yaşam Köyü’ne kurulan 150 kWe gücündeki GES’den bugüne kadar bin 73,82 MWh elektrik üretirken 827 ton karbon salınımı önlendi. Kısa bir süre önce Sakintepe Soğuk Hava Deposu’nun çatısına kurulan 96 kWe gücündeki GES’den ise 201,88 MWh elektrik üreterek 102,62 ton karbon salınımı engellendi.

Tepebaşı Belediyesi, yapmış olduğu örnek projelerle BEBKA’dan aldığı hibelerle gerçekleştirdiği temiz enerji çalışmaları ile Türkiye’de örnek teşkil ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı Belediyesi’nin temiz enerjiye yatırım yapmaya ve çevreyi korumaya devam edeceğini belirtiyor.