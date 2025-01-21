Tepebaşı Belediyesi güneş enerji sistemleri (GES) kurduğu 4 hizmet binasında 2024 yılı boyunca 496,18 MWh elektrik üreterek, 1 milyon 745 bin TL’lik kazanım sağladı.

Tepebaşı Belediyesi, bünyesindeki güneş enerji santralleri ile bugüne kadar binlerce MWh temiz enerji üretirken, tasarruf sağlayıp emisyon azalımı elde ederek çevreye büyük bir katkı sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi, başta ana hizmet binası olmak üzere birçok birimine kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) ile sürdürülebilir belediyecilik ve çevre politikalarına sağladığı uyum ile yenilikçi projeler geliştiriyor. Tepebaşı Belediyesi, GES sistemini kurduğu 4 hizmet binasıyla hem enerjiden tasarruf sağlıyor hem de karbon salınımını azaltarak çevreyi koruyor. Kurulan GES ile bugüne kadar 3 bin 531 MWh elektrik üreterek 2 bin 471 ton karbon salınımının önüne geçti.

Üretilen elektrik miktarı, 1 milyon 745 bin 322 TL’lik tasarruf yapılmasını sağladı

Kurulduğu günden bugüne ana hizmet binasındaki GES’ten 1492,14 MWh elektrik, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’ndeki GES’ten bugüne kadar 192,16 MWh elektrik, Melih Savaş Yaşam Köyü’ne kurulan GES’ten 1369,17 MWh elektrik, Sakintepe Soğuk Hava Deposu’nun çatısına kurulan GES’ten ise 478,19 MWh elektrik üretildi. Toplamda üretilen 3 bin 531 MWh elektrik ile önlenen karbondioksit salınım miktarı ise 2 bin 471 tona ulaşmış oldu. 2024’te 1 milyon 745 bin TL’lik elektrik üretimi yapılırken, 4 merkezde bulunan güneş enerji sistemleri ile 2024 yılı boyunca üretilen elektrik miktarı ise 496,18 MWh olarak gerçekleşti. Bir yıllık süreçte üretilen bu elektrik miktarı, belediye kaynaklarından 1 milyon 745 bin 322 TL’lik bir tasarruf yapılmasını sağladı.

Başkan Ataç: "Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda lider belediyesi, Tepebaşı Belediyesi’dir"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı Belediyesi’nin temiz enerjiye yatırım yaparak bu alanda lider konuma geldiğini belirtirken, “Güneşle çalışmanın çok önemli olduğunu anlayarak yapacağımız projelerde muhakkak güneşten yararlanmaya karar verdik. Birinci nesil, Türkiye’deki ilk ve tek akıllı şehir projesi olan REMOURBAN da bir hibe projesi. Sürdürülebilir enerji eylem planımız ile bu projeye girdik, Türkiye’de bunu kazanan tek belediye olduk. Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda lider belediyesi, Tepebaşı Belediyesi’dir. Hizmet binalarımızın çatılarına kurduğumuz güneş enerji sistemlerimiz hem kamu kaynaklarından tasarruf etmemizi sağlıyor hem de çevremizi koruyor. İklim krizinin dünyayı tehdit ettiği günümüzde bu çalışmalar daha da önemli bir noktada konumlanıyor” şeklinde konuştu.