Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye yardımlarını ivedilikle sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye yardımlarını ivedilikle sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve Gaziantep, Hatay Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da büyük yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye yardımlar konusunda AFAD ile koordineli olarak hemen harekete geçti. Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibinin de yer aldığı 45 personel, kamyonet, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, cenaze aracının yanı sıra battaniye, soba, mont, ayakkabı, kışlık çorap gibi ivedi ihtiyaçların bulunduğu yardım konvoyu, Gaziantep’in Islahiye ilçesine ulaştı. Ekipler, AFAD’ın yönlendirmesine göre zaman kaybetmeden enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için yapılan çalışmalara katıldı. Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi personeli de, gerekli hazırlıklarını tamamlayarak depremzedelere yemek servislerine başladı. Her gün depremzedelere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği servisi devam edecek.

İlk yardım tırı yola çıktı

Öte yandan, deprem bölgesine yardım çağrısı yapılmasının ardından duyarlı vatandaşlar seferber oldu. Yardımların toplandığı Nihal-İsmail Akçura Aşevi’ne gün boyunca birçok ihtiyaç malzemesi teslim edildi. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile yapılan bebek bezi, bebek maması, soba, battaniye, hijyen paketi ve birinci el giyim eşyası yardımları, tıra yüklenerek Gaziantep’in Islahiye ilçesindeki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Yetkililerden ikinci el eşya uyarısı

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise, yapılan yardımlardan ötürü Eskişehirlilere teşekkürlerini iletti. Yetkililer, deprem bölgesine temel gıda malzemesi, bebek bezi, bebek maması, soba, battaniye, hijyen paketi ve birinci el giyim eşyası yardımlarını göndermek isteyen vatandaşların malzemeleri, 24 saat hizmet veren Nihal-İsmail Akçura Aşevine bırakabileceklerini belirtti. Yetkililer ayrıca, ikinci el eşya yardımlarının kabul edilmediğini, yardım yapacak duyarlı vatandaşların hiç kullanılmamış malzemeler konusunda da ricada bulundu.

Yetkililere, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan ve 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından ulaşılabiliyor.