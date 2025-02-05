Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, verecekleri "Film Müzikleri Konseri" öncesi son provalarını yapıyor.

İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, verdiği konserler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda orkestra, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde verecekleri konser için Serhan Gencer şefliğinde çalışmalarını son hızıyla sürdürüyor. Elde ettiği başarılar ile ünü Türkiye sınırlarını aşan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası verecekleri konserde, 10 farklı filmin parçalarını çalacak. Orkestra öğrencileri, müzik yapmaktan büyük keyif aldıklarını ve izleyici karşısına çıkacakları için çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, 10 Şubat Pazartesi günü saat 19.30’da verecekleri konsere tüm Eskişehirlileri davet etti. Öte yandan, konserden elde edilen gelir ise İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası’na aktarılacak.