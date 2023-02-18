Tepebaşı Belediyesi, deprem bölgesindeki patili dostlar için HAYTAP tarafından kurulum aşamasındaki 3’üncü Sahra Hastanesi için Organize Patiler organizasyonunda başlatılan kampanyaya destek oldu.

Tepebaşı Belediyesi, deprem bölgesindeki patili dostlar için HAYTAP tarafından kurulum aşamasındaki 3’üncü Sahra Hastanesi için Organize Patiler organizasyonunda başlatılan kampanyaya destek oldu.

Tepebaşı Belediyesi, Organize Patilerin HAYTAP tarafından Malatya’da kurulum aşamasındaki 3’üncü Sahra Hastanesi için gerekli olan ihtiyaçların toplanması amacıyla başlattığı kampanyaya destek oldu. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi tarafından 1 köpek boxı, 1 kedi boxı, 50 köpeğe ve kediye yetecek kadar ameliyat malzemesi ve ilaç paketlenerek Malatya’ya gönderilmek üzere Organize Patilere teslim edildi.