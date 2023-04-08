Tepebaşı Belediyesi “Tripy” adlı yeni bir paylaşımlı elektrikli bisiklet sistemini 32 bisiklet ile hizmete sundu.

Türkiye de ilk defa bu proje ile belediye-özel şirket ortaklığında 340 bisikletin daha kullanıma sunulması hedefleniyor. Sistem istasyondan bağımsız istediğin yere serbest al-bırak modeli ile çalışıyor.

Tepebaşı Belediyesi sağlıklı ve ekonomik ulaşım modellerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak hizmete sunulan Tripy Paylaşımlı Elektrikli Bisiklet Sistemi, Türkiye’de ilk olarak istasyondan al, istediğin yere serbest bırak sistemi ile çalışıyor. İlk aşamada 32 bisiklet ile başlayan çalışma çerçevesinde test aşaması devam eden 340 elektrikli bisikletin daha kullanıma sunulması hedefleniyor. Tripy mobil uygulaması ile kullanılacak bisikletlerin istasyonları bulunmuyor. Uygulamaya üye olunduktan sonra, nerede bisiklet olduğu harita üzerinden görülebiliyor ve kullandıktan sonra bisiklet istenilen yere bırakılabiliyor. Elektrikli bisikletler, üzerinde bulunan aküler ile kullanılıyor ve şarjı bittiğinde boş akülerin yerine atölyelerde doldurulmuş olan yedek aküler takılıyor. Yetkililer, bisikletlerin kullanıldıktan sonra yaya ve araç trafiğine engel olmayacak şekilde bırakılması gerektiğini belirtiyor.

Sisteme üye olan kullanıcılar, açılış ücreti olarak 1,89 TL, dakika başına da yine 1,89 TL ücret karşılığında bisikletleri kullanabiliyor. Elektrikli bisiklet kullanımı için mobil uygulama Android cihazlarda Google Play Store, İOS cihazlarda ise App Store üzerinden “Tripy” adı ile indirilebiliyor.

“Küresel ısınmayla mücadelede önemli bir adım”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’de gerçekleştirdiği AB projeleriyle, uluslararası iş birlikleriyle ve kazandırdığı diğer tüm hibelerle adını duyuran Tepebaşı Belediyesi, vizyoner projeleriyle iklim değişikliği ile mücadelede ilklere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede, 2022 yılının son çeyreğinde planlanarak hayata geçirilen ve Türkiye’nin ilk istasyondan bağımsız elektrikli bisiklet filosunun şehre kazandırılması yönünde çalışmalarımız tamamlandı. İlk aşamada 32 elektrikli bisiklet ile başlayan süreç her geçen gün talebe göre artırılacak olup vatandaşlarımız mobil uygulamayla elektrikli bisikletleri kullanabilecek. Şehir içinde kısa mesafe ulaşımlarında özel araç kullanımını azaltarak, şehrimizin hava kalitesini artırmak yönünde atılmış en büyük adımlardan biri olarak gerçekleştirilen bu projenin diğer belediyelere de örnek olmasını diliyoruz. Kamu ve özel sektör iş birliği modeliyle belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadan ve aynı zamanda gelir getirecek bir modelle şehre elektrikli bisiklet filosunu kazandıran Tepebaşı Belediyesi; hayata geçirdiği bu proje ile küresel ısınmayla mücadelede önemli bir adımı daha atmış oldu” diye konuştu.