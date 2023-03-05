Tepebaşı Belediyesi tarafından deprem bölgelerindeki hayvan üreticilerine destek olmak amacıyla başlatılan “Bir çuval yem benden” kampanyası çerçevesinde toplanan 15 ton yem, Adıyaman Yaylakonak’a ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından deprem bölgelerindeki hayvan üreticilerine destek olmak amacıyla başlatılan “Bir çuval yem benden” kampanyası çerçevesinde toplanan 15 ton yem, Adıyaman Yaylakonak’a ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu ve Tepebaşı Ziraat Odası iş birliği ile depremden etkilenen küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticileri için başlatılan “Bir çuval yem benden” kampanyası çerçevesinde 15 ton yem bağışlandı. Bağışlanan yemler, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra başkan yardımcıları, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler ve meclis üyelerinin de olduğu heyet tarafından Adıyaman’daki üreticilere ulaştırılmak üzere yola çıktı. 15 ton yem bölge üreticilerine teslim edilirken, Adıyamanlı üreticiler Tepebaşı Belediyesi’ne ve Eskişehirlilere destekleri için teşekkürlerini iletti. Üreticiler, yaşanan depremler nedeniyle hayvancılığın olumsuz etkilenmemesi adına yapılan yem desteğinin çok değerli olduğunu kaydetti.

Kampanya devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kampanyanın devam ettiğini kaydetti. “Bir çuval yem benden” kampanyasına destek olmak isteyen Eskişehirliler, yem bağışlarını Çukurhisar, Gündüzler, Muttalip mahallelerinde yer alan Tepebaşı Belediyesi ek hizmet binalarına ve Tepebaşı Belediyesi Sakintepe Soğuk Hava Deposu’na teslim edebiliyor. Yetkililer ayrıca bir çuval yem tutarının 350 TL olduğunu belirterek, vatandaşların nakdi yardım da yapabileceğini kaydetti. Açıklama kısmına “şartsız bağış” yazılarak, “Vakıflar Bankası Eskişehir Şubesi - TR86 0001 5001 5800 7303 4528 59” numaralı hesaba yardımseverlerin bağışta bulunabilecekleri belirtildi.