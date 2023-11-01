Tepebaşı Belediyesi, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) tarafından düzenlenen “Kentsel Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma” konulu proje yarışmasında birinci seçildi.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği çalışma ve projeler ile ödüller almaya devam ediyor. Bu çerçevede Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) tarafından Almanya ve Türkiye arasında yerel yönetim iş birliğini ve karşılıklı iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Kentsel Sürdürülebilirlik ve Çevre Koruma” konulu proje yarışmasının değerlendirme süreci sonuçlandı. Jüriden en yüksek oyu alan Tepebaşı Belediyesi, birinci seçilerek toplam bütçesi 56 bin Avro olan ödüllü yarışmada, Almanya’dan kardeş kent Treptow-Köpenick Belediyesi ile birlikte hibe almaya hak kazandı.

Yarışmada, Tepebaşı Belediyesi’nin, sürdürülebilirlik politikalarını takip etmek ve küresel amaçların yerelleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Sürdürülebilirlik Merkezi tarafından yapılan çalışmalar değerlendirilerek ödüle layık görüldü.

Yarışmanın birincisi seçildi

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gönderilen mektupta, “Alman-Türk Kardeş Belediyeleri arasındaki iş birliğini ve karşılıklı iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan "Çevre Koruma ve Kentsel Sürdürülebilirlik - Alman-Türk Belediyeleri Proje Yarışması" değerlendirme süreci sonuçlandı. Projeniz, jürimizi etkileyerek en yüksek puanı almayı başardı ve yarışmanın birincisi olarak seçildi. Proje yarışmasında sergilediğiniz olağanüstü performans ve göstermiş olduğunuz üstün başarı için sizleri tebrik etmekten büyük onur duyarız” denildi.

Ödül töreni ise 9 Kasım 2023 tarihinde, saat 16:00-19:30’da, İstanbul Alman Başkonsolosluğu’nda düzenlenecek.

Projenin hedefi

Projede hedef ise şu şekilde belirtildi: “Derneklerin, sivil toplum örgütlerinin, odaların kentsel sürdürülebilirlikle ilgili farkındalıklarının artırılarak, mevcut kapasitelerinin geliştirilmesi ve genişletilmesiyle doğrudan vatandaşların katılımcı bir toplum haline dönüşmesini ve aynı zamanda Kardeş Şehirlerarasında Sürdürülebilirlik Ağı’nın (network) oluşturularak mevcut bağlantıların geliştirilmesini hedefliyoruz.”