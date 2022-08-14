Eskişehir Tepebaşı Belediyesi komşu Bulgaristan’ın Dobriç iline bağlı Dobriçka ilçesi ile kardeş şehir oldu.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi komşu Bulgaristan’ın Dobriç iline bağlı Dobriçka ilçesi ile kardeş şehir oldu.

Tepebaşı Belediyesi, Türkiye’nin yanı sıra dünyadan kentler ile kardeşlik ilişkileri kurarak sosyal ve kültürel konuların yanı sıra belediyecilik çalışmaları üzerine iş birlikleri geliştirmeye devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Dobriçka ilçe belediyesinin daveti üzerine belediye başkan yardımcısı ve meclis üyelerinden oluşan 8 kişilik bir ekip ile Dobriçka belediyesini ziyaret etti. Dobriçka’daki tarihi belediye binasında yapılan görüşmeye Başkan Ataç ile Dobriçka Belediye Başkanı Sonya Georgieva’nın yanı sıra Dobriçka Belediye Meclisi Başkanı, Türklerin çoğunlukta olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Dobriç İl başkanı, Dr. Erdinç Hadzhilev, Hak ve Özgürlükler Harekâtı Dobriç İlçe Başkanı, Feldfebel Denkovo köyünün muhtarı Berol Ali, Dobriç Belediyesi Meclis Üyeleri Yıldız Yunus ve Sibel Osman ile Benkovski Köyü Muhtarı Osman Osman katıldı. Tepebaşı Belediyesi’nden de Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş ile Meclis Üyesi Mustafa Kavas toplantıda hazır bulundu.

“Önemli projeler yapıyoruz”

Tarihi belediye binasında yapılan görüşmede Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarından örnekler vererek, “Tepebaşı Belediyesi olarak genel belediyecilik hizmetleri dışında sürdürülebilir çevre politikaları ile sağlıklı nesiller için projeler geliştiriyoruz. Kentimizin gelişimi için uluslararası iş birliklerine ve bu çerçevede sosyo-kültürel çalışmalara önem veriyoruz. Bu projelerimizi kardeş şehir olduğumuz Dobriçka Belediyesi ile de yapacağız. Buna inanıyoruz” dedi.

“Ortak projeler yapacağız”

Dobriçka Belediye Başkanı Sonya Georgieva ise uzun bir süredir Tepebaşı Belediyesi ile kardeş şehir olma çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çekerek, “Bundan sonra Ahmet Başkan ve iki belediyenin uzman personeli ortak projeler yapacak. Bunları birlikte harekete geçireceğiz. İki ilçenin kardeşliğinin iki ülkenin gelişimine de önemli katkı verecektir. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Buluşma, karşılıklı hediyelerin takdim edilmesi ile sona erdi.