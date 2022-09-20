Tepebaşı Belediyesi, Yaşam Köyü’nde hizmet veren Alzheimer Konukevi ile Alzheimer hastalığıyla mücadele eden vatandaşları ve ailelerini yalnız bırakmıyor.

Tepebaşı Belediyesi, Yaşam Köyü’nde hizmet veren Alzheimer Konukevi ile Alzheimer hastalığıyla mücadele eden vatandaşları ve ailelerini yalnız bırakmıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Alzheimer Konukevi 5, Alzheimer Derneği de 2 olmak üzere Yaşam Köyü’ndeki 7 ayrı binada toplam 140 hasta kapasitesi ile hizmet sunuyor. Merkeze başvuran hastaların kabulü danışman nöroloji uzmanı hekim tarafından gerçekleştiriliyor ve tedavi programları belirleniyor. Ardından düzenli olarak kurum doktoru tarafından kontrolleri yapılan hastaların sağlık durumları yakından takip ediliyor. 24 saat boyunca sağlık personeli, hasta bakım elemanı ve temizlik personeli mevcut olan merkezde, hastaların gerekli durumlarda hastaneye nakilleri de Tepebaşı Belediyesi’nin hasta nakil ambulansı ile sağlanıyor. Merkezde yatılı olarak kalan hastaların, görevli hasta bakım personelleri tarafından her gün düzenli olarak öz bakım ihtiyaçları karşılanırken; uzman psikolog ve hasta bakım elemanları tarafından hastalarla birlikte zihinsel ve bedensel faaliyetleri güçlendirecek, sağlık durumlarına uygun etkinlikler ve yürüyüşler yapılıyor ve daha etkili ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Ayrıca Alzheimer hastalarından ihtiyacı olanların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde fizyoterapist eşliğinde tedavileri de gerçekleştiriliyor.

264 Alzheimer hastası yararlandı

Yaşam Köyü içinde ilk olarak Mart 2014’te 18 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başlayan merkez, şu anda 5 Alzheimer Evi ve 100 yatak kapasitesiyle çalışıyor. 92 yatılı hastanın misafir olduğu merkezden, bugüne kadar yararlanan kişi sayısı 264’e ulaştı.

Merkez 1 doktor, 1 nöroloji uzmanı danışman doktor, 5 hemşire, 50 hasta bakım elemanı, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 diyetisyen, 1 psikolog, 1 fizyoterapist ve 15 temizlik çalışanı ile hizmet sunuyor.

"Alzheimer hastalarını Tepebaşı’nda yalnız bırakmıyoruz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede Alzheimer hastalarına ve yakınlarına destek olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, “Amacımız, Alzheimer hastalarına ve yakınlarına destek olabilmek. Çünkü Alzheimer hastalarımızın bakımı gerçekten kolay değildir. Burada kalan hastalarımız işinde uzman personel gözetiminde yaşamlarına devam ediyor. Hastalarımız burada yaptıkları çeşitli aktivitelerle sosyalleşiyor. Sosyalleştiklerinde ise hastalıklarının daha kötüye gitmesinin engellendiğine şahit oluyoruz. Ayrıca hasta olmayan insanlar kadar hasta olan insanlar için de sosyalleşme çok önemli. Böyle bir yer Türkiye’de ilk ve tek noktalardan bir tanesidir. Alzheimer hastalarını Tepebaşı’nda yalnız bırakmıyoruz. Yaşam Köyü’ndeki Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi’nde bugüne kadar 264 hastamızı ağırladık. Böyle bir merkezimiz olduğu için gururluyuz. Burada bizim için en güzel şey ise hasta yakınlarının memnuniyetlerini ifade etmeleridir. Bunun mutluluğu ve huzuru paha biçilemez bir duygu” diye konuştu.