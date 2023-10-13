Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Sakatlar Derneği üyeleri ile bir araya gelirken, “Her zaman sizlerle beraberiz. Zorlukları beraber aşacağız” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, engelli bireyler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Başkan Ataç, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Cafer Eşen, dernek üyeleri ve üyelerin ailelerini Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu’nda ağırladı.

Buluşmada konuşan Dernek Başkanı Eşen, “365 gün engellilere bu belediyede hizmet var. Bize her zaman ‘Başkanım sizin için ne yapabiliriz’ diye sormuşlardır. Çok önemli bir kelimedir. Bizim gönlümüzü alıyor. Bizim için her şeyi yapıyorlar. Biz ilk defa mecliste yemek yedik. Meclise götürdü, Anıtkabir’i gördük, Çanakkale’yi gördük. 10 yıl boyunca bize destek oldu. Kendisine bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Engelli vatandaşlarımızı önemsiyoruz”

Başkan Ataç ise, “Bir belediye başkanı olarak herkese destek olmamız lazım. Bebekten başlayan, çocukluk, gençlik ondan sonra belirli yaşlar ve büyüklerimiz var. Hepsine elimizin dokunması lazım. Özellikle engelli vatandaşlarımızı çok önemsememiz lazım. Bugün baktığınızda toplumun yüzde 13’ü engelli. İnsanların yaşantıları ona göre daha iyi değerlendirilmesi, toplumun içine katılması lazım. Türkiye’de 20 yaşında bir engellinin gidebileceği hiçbir yer yok. Zihinsel engelli kardeşlerimize bakarken 7-8 ay evden çıkamayan anne baba çocuklarıyla beraber hiç hareket etmemişler. Bu insanların yaşamaya hakkı yok mu? Neden evde kapalı kalıyor. Bunların aslında devlet politikası olması lazım. Biz engelli vatandaşlarımızı, dostlarımızı çok önemsiyoruz. Onların daha iyi bir yaşantı kurması veya toplum içinde kolay yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu zorla yaptığımız bir şey değil, bizim içimizden gelen bir şey. Bundan sonra her zaman sizlerle beraberiz. Zorlukları beraber aşacağız. Eskişehir’de mutlu olarak yaşayacağız” diye konuştu.

Dernek üyeleri de tek tek söz alarak yapılan çalışmalardan ve desteklerden dolayı Başkan Ataç’a teşekkür etti.