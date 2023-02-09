Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi personeli deprem bölgesindeki depremzedelere 5 bin kişilik sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikramını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi personeli deprem bölgesindeki depremzedelere 5 bin kişilik sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikramını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, çeşitli afetlerle mücadele eden kentlere yardım sağlamaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye yardımlar konusunda AFAD ile koordineli olarak hemen harekete geçti. Nihal-İsmail Akçura Aşevi personeli ekipmanları ile depremden büyük oranda etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesine giderek çalışmalarına başladı. Uzman personel tarafından titizlik ile hazırlanan 5 bin kişilik kahvaltı ve sıcak yemekler, depremzedelere servis ediliyor.

Aşevi yetkilileri, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletirken her zaman yanlarında olduklarını belirtti.