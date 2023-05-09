Tepebaşı Belediyesi düzenlediği kültür turuyla 500 Eskişehirliyi daha Çanakkale Destanı’nın yazıldığı tarihi yarımadaya taşıdı.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilere düzenlediği kültür turlarıyla Çanakkale Destanı’nın yazıldığı toprakları yerinde görme imkanı sağlamaya devam ediyor. Bu kez 500 Eskişehirlinin katılımı ile gerçekleşen programda Tepebaşı kafilesi, Şehitler Diyarı Çanakkale ve tarihi yarımadayı rehberler eşliğinde gezdi. Gezide Eskişehirliler, binlerce vatan evladının şehit düştüğü ve Çanakkale Destanı’nın yazılarak düşmanın yurda girişinin engellendiği kutsal toprakları yerinde görme imkanı buldu. Sabahın erken saatlerinde Çanakkale iskelesinden feribotlarla tarihi yarımadaya geçen Tepebaşı kafilesi; Seyit Onbaşı tabyası, Şahindere Hastane Şehitliği, Hilali Ahmer Sağlık Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Seddülbahir Köyü, Alçıtepe Köyü, 57’nci Alay Şehitliği ve Conk Bayırı’nı rehberler eşliğinde gezerek Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgiler aldı.

“Onlara ne kadar dua etsek azdır"

Şehitler Abidesi’nin önünde Eskişehirlilere hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Eskişehir’in çok değerli, yürekli insanları, Çanakkale’ye hoş geldiniz. Sizler her zaman dik durdunuz, yan yana oldunuz ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız, bu birliktelik devam edecek. Gelibolu’da Çanakkale Destanı’nın ruhunu yaşıyoruz. Eğer bu destan yazılmasaydı, bugün bu güzel vatanda yaşayamıyor olacaktık. Öncelikle bu destanın yazılmasının mimarı, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yaklaşık 250 bin şehidimizi saygıyla anıyorum, nur içinde yatsınlar. Buradan bakınca o kadar güzel görünüyorsunuz ki. Burası Türkiye’nin en kutsal toprakları, her metrekarede şehit kanı var. Onlara ne kadar minnet etsek azdır. Emperyalist güçler donanmaları ve tüm orduları ile ülkemize saldırdılar, onları burada durdurduk. 18 Mart’ta deniz savaşları zaferimiz ile sonuçlanıyor. 25 Nisan 1915’te karadan saldırmaya başladılar. Çarpışmalar o kadar şiddetli ve yakın mesafedeki Düşmanın nefesi duyuluyor, metrekareye 6 bin kurşun düşüyor, havada birbirine saplanan binlerce kurşun var. İbrahim Naci isimli yedek subayımız, askerlerini kaybettikten sonra çarpışmaya girmeden önce, helalleşmeden kendi cenaze namazlarını kılıyor. Burada biz onlara haklarımızı helal etmeye geldik. Işıklar içinde yatsınlar, böyle bir destan ile ülkemiz kurtuldu. Bir yazarın da dediği gibi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı’nın önsözüdür. Orada da yine Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu vatanı kurtardılar. Onlara ne kadar dua etsek azdır, yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu olsun” şeklinde konuştu.

Eskişehirliler çok mutlu oldu

Tepebaşı Belediyesi’nin kültür turları ile Çanakkale’yi ve tarihi mekanları görme şansı bulan Eskişehirliler de etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Tura katılan vatandaşlar, “Belediyemize çok teşekkür ediyoruz, bize bu geziyi düzenlediği için. Tüylerimiz diken diken oldu, çok duygu dolu bir gezi. Tarihimize böylesine bir tanıklık ile çok mutlu olduk. Düzenleyenlerden Allah razı olsun, tüm şehitlerimize minnettarız. Mekanları cennet olsun. Eskişehir’e dönünce anlatmakla bitiremeyeceğiz. Tamamen duygu dolu anlar yaşadık. Atamızın kanları ile çok zor şartlar altında bu ülkeyi kurtardıklarını hissediyoruz. Bu durumda bizim de vatana sahip çıkmamız gerektiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ellerinde Türk Bayrakları bulunan katılımcılar Başkan Ataç ile hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından kendisine teşekkürlerini iletti.