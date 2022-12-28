Öte yandan Narmanlı Camiinde Salih Büyükkal’ın cenaze namazı da kılındı. Salih Büyükkal’ın cenazesi de Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, siyasi parti ve STK temsilcileri, Tepe ve İncesu ailesi ile yakınları, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

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Narmanlı Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kenan Tepe’nin (87) cenazesi Asri Mezarlıkta aile kabristanında gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi.

Pusula Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu’nun önceki gün vefat eden dayısı Erzurum Eşrafından Kenan Tepe toprağa verildi.

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