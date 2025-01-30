Türkiye Emekliler Partisi (TEP) Bursa İl Başkanı Müberra Özdemir, yaptığı açıklamayla emeklilere verilen zam oranlarına, yoksulluğa ve adaletsizliğe tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - TEP Bursa İl Başkanı Müberra Özdemir, Türkiye Emekliler Partisi olarak emekli, çalışan ,köylü, kentli, kadın ,çocuk, hayvan, doğa ayrımı yapmadan tüm Türkiye’yi kucaklayan bir siyasi anlaşıyışı benimsediklerini vurgulayarak ekonominin kötü yönetilmesi ve hukuka aykırı uygulamaların halkın yaşadığı sorunların temelini oluşturduğuna işaret etti.

Hukukun olmadığı yerde hiçbir sonunun çözülemeyeceğini kaydeden TEP Bursa İl Başka Özdemir, bunun en önemli örneğinin emekli maaşlarına yapılan zam oranlarında gördüklerine dikkat çekti.

2008 yılına kadar yüzde 70 olan emekli maaş bağlama oranı günümüzde yüzde 30’larda olduğuna dikkati çeken Başkan Özdemir, "Ocak ayı zamları yine adaletsizce belirlenmiştir. Memur emeklilerine yüzde 11.54 SGK bağ-kur tarım emeklilerine yüzde 15.75 olmuştur. Bu oranlar tüik in belirlediği yüzde 43’ten de düşük oranlardır. TÜİK'in enflasyon verilerini de de nasıl hesaplandığını halkımız biliyor. Her geçen yıl emeklinin ve asgari ücretlinin alım gücü azalmıştır. Bugün geldiğimiz noktada maaşlarımız kiralarımızı karşılayamaz durumdadır. Emekli enflasyona ezdirilmiştir. Ateş düştüğü yeri yakar .ateş mutfaklarımızdadır. Ateş ısıtamadığımız evlerimizde, pazara, markete götüremediğimiz çocuklarımızdadır." diye konuştu.