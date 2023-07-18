Kepez Belediyesi, son 15 yılda yaklaşık 100 bin metrekare yeşil alan ürettiği Teomanpaşa Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırdı.

Kepez Belediyesi, alt ve üst yapı hizmetlerini büyük oranda tamamladığı Teomanpaşa Mahallesi’nde rekor düzeyde yeşil alan yatırımı gerçekleştirdi. Yollarının asfalt ve kaldırımı yenilenen mahalle, doğal gaz, elektrik iletim hatlarının yer altına alınması, yeni okul ve sağlık tesisi yatırımlarıyla konforlu şehircilik yaşamıyla buluşturuldu. İmara uygun konut yapılaşması tamamlanan mahalledeki konforlu sosyal yaşam, yeşil alan yatırımıyla da pekiştirildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde Teomanpaşa Mahallesi’nde, 87 bin metrekaresi Gazi Bulvarı yeşil bant düzenlemesi olmak üzere toplamda 103 bin metrekare yeşil alan üretildi. Son 15 yılda mahallede, 13 yeni park inşa edildi.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Teomanpaşa Mahallesi’nde 14’üncü parkın yapımını da başlattı. Yeşil alan çalışması, 2257 Sokak ile 2260 Sokak kesişimin de 1152 metrekare alan üzerine yapılıyor. Zemin düzenleme çalışması tamamlanan ve mevcut ağaç dokusu korunan park alanının yeşil dokusu, bitki, ağaç dikimi ve çim ekimiyle artırılacak.

"Bölgesine estetik bir güzellik katıyor"

Yeşil görüntüsüyle bölgesine estetik bir güzellik ve oksijen kazandıracak olan park, ahşap oturma mobilyaları, açık hava spor aletleri ve çocuk oyun parkıyla da vatandaşların sosyal aktivite ihtiyacını karşılayacak. Mahalle parkı tasarımıyla inşasına başlanılan yeşil alan düzenlemesinin önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, Teomanpaşa Mahallesi’nde ve ilçe genelinde yeşil alan yatırımlarının artarak devam edeceğini ifade etti.