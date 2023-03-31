Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından Teoman, ‘Nevrozumun Zindanı’ adını verdiği yeni teklisiyle eserlerine bir yenisini ekledi.

Teoman yeni teklisi ‘Nevrozumun Zindanı’nı yayınladı. Projesi için açıklamada bulunan Teoman, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Merhaba, yeni klibim ve şarkım “Nevrozumun Zindanı” 31 Mart’ta sizlerle. Bu şarkı, Nisan 2024’te yayınlamayı ve son albümüm olacağını düşündüğüm, “Ben, Zargana, Deus Ex Machina” adlı albümümün ilk single’ı. Şarkı, size albümün estetik ve içerik anlamında nasıl olacağıyla ilgili bir fikir verecektir. Yani ticari bir albüm olmayacağıyla, alternatif bir albüm olacağıyla ilgili. Böyle bir albümün, şarkı yazarlığımı noktalamak için bana uygun olacağını düşündüm. Şarkılar hazır, mayıs ayında stüdyo aşaması başlayacak. Bu tarz şarkıları sevenler için beklediklerine değecek bir albüm olması için elimden geleni yapacağım.”

Şarkının klip çalışmasında ise Kemal Başbuğ yönetiminde kameralar karşısına geçen müzisyen, projenin dokusuna hitap eden bir atmosfer oluşturdu. Şarkının kapak görseli Nergis Karan tarafından çekilirken projenin lansmanına özel olarak hazırlanan kareler de Sait Erol’un objektifinden yansıdı.