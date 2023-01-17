Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan düzenleme çalışmaları çerçevesinde Hamitler Teoman Özalp Parkı 17 Ocak-15 Nisan 2023 tarihleri arasında kullanıma kapatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan düzenleme çalışmaları çerçevesinde Hamitler Teoman Özalp Parkı 17 Ocak-15 Nisan 2023 tarihleri arasında kullanıma kapatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nce Hamitler Teoman Özalp Parkı’nda iyileştirme çalışmaları doğrultusunda park içindeki yürüyüş yollarında bordür söküm çalışmasına başlandı. Bu nedenle, yapılacak çalışmanın sağlıklı ve etkin şekilde yürütülebilmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Hamitler Teoman Özalp Parkı 17 Ocak - 15 Nisan 2023 tarihlerinde kullanıma kapatıldı.

Çalışmaların erken tamamlanması durumunda park, vatandaşlarımızın kullanımına planlanan tarihten daha önce açılacak.