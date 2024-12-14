Tenzor Uluslararası Kupası - J/70 Açık Kış Serisi, Bodrum'da heyecan dolu bir başlangıç yaptı.MUĞLA (İGFA)- 13 Aralık’ta başlayan Tenzor Uluslararası Kupası – J/70 Açık Kış Serisi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Türkiye J/70 Derneği'nin katkılarıyla Muğla'nın ilçesi Bodrum’da düzenleniyor. Tenzor Yelken Kulübü Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte Türkiye, Rusya, Fransa, İrlanda ve Belarus’tan gelen ekipler mücadeleye katıldı. Toplamda 16 takımın yarıştığı organizasyon, Bodrum’un eşsiz denizinde yelken severleri bir araya getirdi.

13-15 Aralık tarihleri arasındaki etkinlik, beş aşamalı bir kış serisinin ilk adımı. Yarışların bölgeye hem turistik hem de sportif anlamda büyük katkı sağlaması bekleniyor. Organizasyon ekibi, desteklerinden dolayı Muğla ve Bodrum yerel yönetimlerine teşekkür etti.

AÇILIŞ TÖRENİNDE YARIŞIN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Etkinliğin açılışında yapılan konuşmalarda kış döneminde gerçekleştirilen uluslararası yelken yarışının önemine dikkat çekildi. Türkiye Yelken Federasyonu bölge temsilcisi Serdar Kayıhan, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye Yelken Federasyonu olarak bu tür uluslararası etkinlikleri destekliyoruz. Bu denizlerde dünya yelkencilerini ağırlamak büyük bir mutluluk. Tüm organizatörlere ve sponsorlara teşekkür ederiz” dedi.

Bodrum Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ise Bodrum’un yelken sporu için ideal bir yer olduğunu belirtti: “Böylesi uluslararası organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz. Tenzor Uluslararası Kupası'nın bölgedeki en prestijli yelken etkinliklerinden biri olacağına inanıyoruz.”

Bodrum Belediyesi adına konuşan Başkan Vekili Tayyar Gündoğan da organizasyonun önemine dikkat çekerek, “Bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, başarılı bir yarış dönemi diliyorum. Sporcularımızın Bodrum’un doğal güzelliklerinin tadını çıkarmalarını temenni ediyorum” dedi.

İLK GÜNDE HEYECAN DOLU YARIŞLAR

Etkinliğin ilk gününde dört yarış gerçekleşti. Üç gün sürecek yarışlara kazananlar, 15 Aralık Pazar günü belli olacak. İlk günkü yarışları Tenzor Team birinci, Russian Bogatyrs ikinci, Eker Yelken Takımı ise üçüncü sırada tamamladı. Geçen yılın şampiyonu olan Tenzor takımı iddiasını yine korurken, Türk takımı Eker ise sürpriz yapabilecek konumda bulunuyor.