Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Tenzile Hanım Konağı’nda çalışmalar sürüyor.

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Tenzile Hanım Konağı’nda çalışmalar sürüyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından temeli Mekke Caddesi’nde atılan Tenzile Hanım Konağı’nda yapım çalışmaları sürüyor. Yapımında sona yaklaşılan Tenzile Hanım Konağı ilçedeki kadın ve çocuklara yönelik eğitim ve kültür hizmeti vermek üzere faaliyet gösterecek.

“Halkımızın eğitim, kültür ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak”

Tenzile Hanım Konağı’nın kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde yaşayan kadın ve çocukların hanım konaklarımıza yoğun ilgi göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Halkımızın yoğun talebi üzerine Mekke Caddesi üzerinde yapım çalışmalarına başladığımız Tenzile Hanım Konağı’nı büyük ölçüde tamamladık. İçerisinde bulunan atölyeler, derslikler, etüt salonları ve uygulama alanlarıyla kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız hanım konağımız ilçe halkımızın eğitim, kültür ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak” dedi.

Canik Belediyesi tarafından hizmet veren Hanım Konakları’nda İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle açılan kurslarla faaliyetlerini sürdürüyor. Canik Belediyesi’ne ait Hanım Konaklarında ve Aile Okulu ve Eğitim Merkezi’nde açılan kurslarda moda tasarım, dekoratif ev ürünleri, aşçılık, pastacılık, iğne oyaları, el nakışları, kağıt rölyef, sepet örücülüğü, halı kilim dokumacılığı, kuaförlük, cilt bakım, takı tasarım, işaret dili, ana dilde iletişim, Kur’an-ı Kerim, tefsir okumaları, kitap tahlilleri, 4-6 yaş Kur’an eğitimi, ilk yardım eğitimleri, aile okulu eğitimleri, sağlık seminerleri alanında sertifikalı eğitim programları düzenleniyor.