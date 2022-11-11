Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, "Akkuyu’da yaptığımız santral 3,5 jenerasyona sahip olan santral ve dünyadaki şu anda en güzide santrallerden bir tanesi" dedi.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, "Akkuyu’da yaptığımız santral 3,5 jenerasyona sahip olan santral ve dünyadaki şu anda en güzide santrallerden bir tanesi" dedi.

6. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan Sağlık Bakanlığı’na ait Termal Otel’de başladı. Yalova Üniversitesi, Çevre Vakfı, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyuma konuşmacı olarak TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı katıldı. “Karbonsuz Bir Dünya Yolunda Nükleer Enerji” konulu sunumunu yapan Balıkçı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Fransa’daki 56 reaktöründen 36’sının arızalı ve bakımda olması nedeniyle Avrupa’da enerji sıkıntısının yaşandığını ifade etti.

Balıkçı, kömürün ciddi bir enerji kaynağı olduğunu fakat Türkiye’nin bu konuda şansız olduğunu dile getirerek, “Kömür dünyada ciddi bir kaynak. Mesela Türkiye için de çok ciddi bir kaynak. Türkiye’nin en büyük fosil kaynağı linyit kömür ama ne yazık ki linyit çok kalitesiz bir kömür. Türkiye’deki kömürün kükürt, nem oranı çok yüksek. Yakması, emisyonları sıkıntılı. Çok ciddi manada filtrasyon yapmanız lazım” dedi.

"Türkiye yenilenebilir enerji oranı yüksek ülkelerden biri"

Merkezi enerji üretiminden yerel, lokal üretime geçilmesi gerektiğine değinen Balıkçı, dünyada hidrojen enerjisine doğru geçiş yaşandığına da vurgu yaptı. Türkiye’nin yenilenebilir enerjide durumu hakkında da bilgi veren Balıkçı, “Türkiye dünyada yenilenebilir enerji oranı yüksek olan ülkelerden bir tanesi ama ana unsuru Paris İklim Anlaşması’ndaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ciddi manada nükleer enerji santrali kurması gerekiyor. Türkiye gibi ülkeler karbon emisyonunu azaltmak için nükleere ağırlık vereceklerini deklare etmiş durumdalar” ifadesini kullandı.

Nükleer santral maliyetinin yüzde 90’ı güvenlik

Nükleer enerji santrallerinde en önemli konunun güvenlik olduğunu anlatan Balıkçı, maliyetlerin yüzde 90’ın da güvenlik için harcandığını ifade ederek, “Kömür santrallerinde buharı kömür yakarak elde ediyorsunuz. Nükleer santrallerde ise nükleer reaksiyon sonunda ortaya çıkan ısıyı buhara dönüştürüyorsunuz. Buhar üretimi dışında geri kalan her şeyi aynı. Maliyet olarak baktığınız zaman ikisi arasında çok ciddi 4-5 kata kadar bir maliyet farkı olduğunu görüyorsunuz. Bunun da temel sebebi reaktördeki güvenlik tedbirleri” ifadesini kullandı.

“Ruslar nükleer santral kurma konusunda çok tecrübeliler”

Dünyada birkaç tane nükleer santral kazası olduğunu anlatan Balıkçı, yapılan Akkuyu Nükleer Santrali hakkında da bilgi verdi. Nükleer enerji santrallerini diğer enerji kaynaklarına göre daha güvenli olduğunu ifade eden Balıkçı, şöyle konuştu:

“Akkuyu’da yaptığımız santral 3,5 jenerasyona sahip olan santral ve dünyadaki şu anda en güzide santrallerden bir tanesi. Rus teknolojisi dediğimiz zaman soru işaretiyle bakarız ama Ruslar gerçekten nükleer santral kurma konusunda çok tecrübeliler. Sadece Türkiye’de değil bir çok ülkede kuruyorlar. Örneğin bir tane Finlandiya’da, Avrupa ülkelerinde de kuruyorlar. Şu anda dünyada aynı anda farklı ülkelerde en çok santral kuran ülke Rusya. Her jenerasyonda daha güvenli hale getiriliyor. Nükleer aslında güvenilebilir bir enerji kaynağı diyebiliriz. Toplamda baktığımız zaman kömür veyahut doğalgaz santrallerinin çıkarmış olduğu emisyondan dolayı etkilenen ve bundan vefat eden insan sayısına baktığımız zaman çok ciddi manada bir fark var. Mesela Fukuşima kazasında hiç kimse ölmedi. Etrafta radyasyon var ama o sırada en azından ölen hiçbir kimse yok. Ondan sonra hastalıktan dolayı ölenler olmuştur ama bu sayı da diğer fosil kaynaklı santrallerden, emisyondan dolayı meydana gelen hastalıklardan düşük.”

“Dünya yeni enerji çağına giriyor. Burada fosil yakıtlara yer olmayacak”

Balıkçı, Türkiye’nin yenilenebilir enerji ihtiyacının büyük bir kısmı olan yüzde 35’e yakınının hidroelektrik santrallerinden sağlandığını ifade etti. Enerji Bakanlığı’nın ciddi çalışmalar yaptığını sözlerine ekleyen Balıkçı, şunları kaydetti:

“Dünya yeni enerji çağına giriyor. Burada fosil yakıtlara yer olmayacak. Mutlaka bu fosil yakıtların yerine yeni enerji kaynaklarını kullanmamız lazım. Güncel teknolojileri geliştirerek daha temiz ve verimli hale getirmemiz lazım. Burada da nükleer enerji ciddi manada bir oyuncu olacak. Çünkü bundan 5 sene önce nükleer teknoloji kimsenin ulaşmak istemediği, fazla önem vermediği veyahut da özellikle batı ülkeleri tarafından, Amerika’yı saymıyorum bu arada, ‘nükleer tehlikeli bir teknoloji, kesinlikle kullanmayalım, bunun yerine rüzgar, güneş gibi şeyleri kullanalım’ söylemlerini artık onlar da bıraktı. Çünkü böyle bir şey olması elektrik enerjisi üretirken mümkün değil. Bu yeni çağa bizim de mutlaka uymamız lazım. Enerji altyapımızı geliştirmemiz lazım. Bu konuda da aslında Enerji Bakanlığı ciddi manada çalışmalarına devam ediyor.”